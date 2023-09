Afin de garantir que toutes les communautés reçoivent des soins de santé efficaces et efficients, il est crucial de disposer d’une main-d’œuvre diversifiée. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire pour garantir une représentation raciale adéquate dans le milieu des soins de santé. Le Dr Dale Okorodudu, médecin pulmonaire et de soins intensifs et fondateur de Black Men in White Coats, s'est entretenu avec MobiHealthNews pour discuter de l'impact du manque de diversité sur les prestataires de soins de santé et les patients, ainsi que du rôle que la santé numérique peut jouer. dans l’amélioration de l’équité en matière de soins de santé.

En ce qui concerne les patients, des études ont montré qu’avoir un clinicien qui leur ressemble peut conduire à de meilleurs résultats en matière de soins de santé. Il existe une base de confiance et de compréhension qui peut être établie lorsqu’il existe une concordance raciale entre les médecins et les patients. Par exemple, une étude a révélé que les hommes noirs étaient plus susceptibles de recourir à des soins de santé préventifs lorsque leur médecin était également noir.

Le Dr Okorodudu a partagé certaines de ses expériences personnelles en tant que médecin, soulignant à la fois les défis et les moments positifs. Il a rencontré des cas où des patients doutaient de sa capacité à prodiguer des soins en raison de sa race ou de son nom à consonance étrangère. D’un autre côté, il a également été témoin de progrès réalisés auprès de patients qui ressentent un lien fort et une confiance en lui, ce qui conduit finalement à de meilleurs résultats en matière de soins de santé.

Il est important de noter que la race ne détermine pas la qualité des soins qu’un médecin peut prodiguer. L’importance de la diversité dans les soins de santé réside dans le fait que les patients se sentent plus à l’aise et dans la lutte contre les préjugés inhérents. Avoir une représentation peut aider à lutter contre les préjugés inconscients qui existent au sein du système de santé.

La santé numérique peut jouer un rôle important dans l’amélioration de l’équité en santé en abordant la question de l’accès aux soins. Les services de télésanté, la surveillance à distance des patients et les plateformes de santé numérique peuvent rendre les soins de santé plus accessibles aux communautés mal desservies. En tirant parti de la technologie, les prestataires de soins de santé peuvent atteindre des patients qui autrement auraient du mal à accéder aux services de santé.

En conclusion, promouvoir la diversité dans les soins de santé est essentiel pour fournir des soins optimaux à toutes les communautés. Cela peut conduire à de meilleurs résultats en matière de soins de santé, à lutter contre les préjugés et à garantir que chacun a accès aux soins dont il a besoin. Grâce à l’utilisation des technologies numériques de santé, l’équité en matière de soins de santé peut encore progresser.

Sources:

– MobiHealthNews : [source]

– Dr Dale Okorodudu, auteur de « Diverse Medicine: Building a Stronger and Healthier Nation » et médecin pneumologue et de soins intensifs au Dallas VA Medical Center