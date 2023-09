Le paysage changeant des marchés publics électroniques du secteur public

Une enquête récente menée par Euna Solutions met en lumière l'évolution des marchés publics électroniques dans le secteur public. À l’instar des tendances observées dans le commerce électronique interentreprises (B2B), les responsables des achats et les équipes d’approvisionnement des organisations gouvernementales, universitaires et caritatives se tournent de plus en plus vers la technologie numérique pour rationaliser leurs processus d’approvisionnement.

L'une des principales conclusions de l'enquête est que 44 % des acheteurs du secteur public utilisent désormais un logiciel d'approvisionnement électronique parallèlement à leur système de planification des ressources de l'entreprise (ERP). De plus, 65 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser une combinaison de technologies numériques anciennes et plus récentes. Cette approche hybride permet au système ERP de gérer les fonctions de base tandis que la solution d'approvisionnement électronique gère des tâches plus complexes telles que la gestion des achats et des fournisseurs.

L'enquête a également souligné l'importance de la conformité, de l'efficacité et de l'engagement des fournisseurs pour les professionnels des marchés publics. Cependant, seuls 44 % des responsables des achats ont exprimé leur confiance dans la capacité de leur organisation à gérer la charge de travail actuelle, tandis que 25 % ont admis se sentir moins confiants.

La main-d’œuvre future pose un autre défi aux agences publiques, puisque près de 30 % des employés fédéraux seront éligibles à la retraite d’ici 2025 et que 27 % de la main-d’œuvre sera composée de la génération Z. Ces jeunes travailleurs ont une forte affinité pour la technologie et attendent le numérique. outils pour faire partie de leur travail. Ils donnent la priorité aux processus rationalisés et à l'automatisation afin de libérer du temps pour des initiatives plus stratégiques.

Bien que des progrès aient été réalisés, l'enquête révèle que 20 % des responsables des achats du secteur public s'appuient encore sur un traitement sur papier et des systèmes existants obsolètes. Seulement 14 % ont déclaré utiliser les derniers outils et technologies numériques pour leurs processus d'approvisionnement.

La pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation numérique des achats du secteur public, obligeant de nombreuses organisations à adopter des solutions numériques par nécessité. Cependant, la transition n’a pas toujours été fluide.

En conclusion, l'enquête menée par Euna Solutions met en évidence l'évolution du paysage des marchés publics électroniques dans le secteur public. Il met l'accent sur l'adoption croissante de la technologie numérique, les défis rencontrés lors du recrutement de jeunes professionnels des achats et l'importance de la rationalisation des processus et de l'automatisation des opérations d'approvisionnement.

Sources : enquête d'Euna Solutions, John Alexander, vice-président senior, produit d'Euna Solutions.