L'instrument à rayons gamma de Psyché suscite l'enthousiasme pour l'exploration spatiale future

Un développement récent de la mission Psyché de la NASA a suscité l'enthousiasme des scientifiques et des passionnés de l'espace. Le spectromètre à rayons gamma (GRS) de la mission a pris vie le 6 novembre, marquant une étape importante depuis le lancement du vaisseau spatial à la mi-octobre. Le GRS fait partie de l'instrument GRNS (Gamma-Ray and Neutron Spectrometer), qui joue un rôle crucial dans la détermination de la composition de Psyché.

L’équipe GRS, composée de physiciens de diverses institutions, a été témoin de la collecte de « belles données » provenant du vaisseau spatial toutes les cinq secondes. Ce succès est le fruit d'une planification et de répétitions minutieuses au cours des trois dernières années, dépassant les attentes et ouvrant la voie aux opérations futures. Les données collectées fournissent des informations cruciales sur la sensibilité de l'instrument et permettent aux scientifiques d'affiner les calculs pour le moment où le vaisseau spatial atteindra l'astéroïde Psyché.

Les scientifiques sont particulièrement fascinés par les spectres des rayons gamma collectés par le GRS. Ces spectres agissent comme des empreintes chimiques, révélant la composition élémentaire de Psyché. En analysant les rayons gamma émis par l'interaction des particules cosmiques avec la surface de l'astéroïde, les scientifiques peuvent confirmer si Psyché est un vestige d'un planétésimal primitif ou un élément constitutif d'une planète.

Le Psyche GRS est un instrument de pointe qui intègre les leçons tirées des précédents instruments à rayons gamma utilisés dans les missions spatiales. Il possède la plus haute résolution de tous les spectromètres à rayons gamma pilotés dans l'espace et utilise une technologie avancée de cryo-refroidisseur pour refroidir son « cœur » en cristal de germanium pur à une température glaciale de -292°F (-180°C). Cette innovation en matière de refroidisseur cryogénique devrait prolonger considérablement la durée de vie de l'instrument.

Le succès du Psyche GRS ouvre non seulement la voie à de futures opérations au cours de la mission, mais est également prometteur pour les prochains projets d'exploration spatiale. Des instruments GRS similaires développés par l'APL seront intégrés dans deux futures missions : l'instrument MEGANE de la mission d'exploration des lunes martiennes de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale et la mission Dragonfly dirigée par l'APL de la NASA vers Titan, la plus grande lune de Saturne. De plus, le même type de refroidisseur cryogénique utilisé dans la mission Psyché sera utilisé pour l'instrument Mapping Imaging Spectrometer for Europa (MISE) de la mission Europa Clipper de la NASA.

Après un processus de test de deux semaines, l'équipe a éteint le capteur de rayons gamma le 27 novembre. Cependant, d'autres composants du GRS, notamment le capteur de neutrons et de protons, restent actifs. L'équipe prévoit d'activer le spectromètre à neutrons à la mi-décembre, ce qui lui permettra de recueillir de précieuses mesures de l'environnement spatial lors de la croisière vers la ceinture d'astéroïdes.

Le succès de la mission Psyché marque une étape importante dans l'exploration spatiale et est prometteur pour la découverte des mystères de Psyché et des missions futures.

