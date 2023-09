Dbrand annonce des plaques PS5 en édition limitée inspirées des designs Spider-Man

By

La société de skins de console personnalisés Dbrand a dévoilé un nouvel ensemble de plaques PS5 en édition limitée appelé Arachnoplates. Ces plaques sont fortement inspirées des designs officiels Spider-Man de Sony, en particulier du pack du prochain jeu Marvel's Spider-Man 2.

Le pack en édition limitée de Sony comprend une couverture PS5 personnalisée avec des vrilles noires sur fond rouge, symbolisant la bataille entre Venom et Spider-Man. Les Arachnoplates de Dbrand ressemblent beaucoup au design de Sony mais comportent des sangles plus complexes et aucune araignée.

La version ludique de Dbrand sur la version Sony est évidente dans la description de l'article. La société se moque subtilement de Sony pour ne pas avoir produit suffisamment de panneaux latéraux de jeux vidéo sous licence. Dbrand déclare : « Merci d’avoir laissé tomber la balle, vous [série de jurons] ». Il s'agit d'une référence au fait que les plaques officielles de Sony se sont rapidement vendues, ce qui a conduit les scalpers à les revendre à des prix exorbitants. Dbrand vise à remédier à la pénurie et à offrir une alternative aux fans qui n'ont pas pu bénéficier des plaques officielles.

Ce n'est pas la première fois que Dbrand critique publiquement Sony. En 2021, la société a publié ses propres plaques de remplacement pour la PS5, affirmant avoir « corrigé » le design de Sony. Dbrand a même mis Sony au défi de les poursuivre en justice dans une déclaration audacieuse sur son site Web. Cependant, ils ont finalement dû retirer les plaques de la vente lorsque Sony a émis une lettre de cessation menaçant de poursuites judiciaires.

Les Arachnoplates de Dbrand peuvent être précommandées pour 65 dollars canadiens, avec des options supplémentaires telles qu'un skin pour couvrir le milieu de la coque PS5 et des bandes lumineuses rouges. En comparaison, les couvertures officielles de Spider-Man se sont vendues 54.99 £ sur le PlayStation Store.

L'approche ludique de Dbrand et les offres en édition limitée offrent aux fans de la PS5 des options de personnalisation alternatives. Bien qu'inspiré par les designs de Sony, Dbrand ajoute sa propre touche, s'adressant à ceux qui ont manqué les plaques officielles ou qui préfèrent simplement une esthétique différente.

