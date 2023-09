Six jeux PlayStation Plus Extra annoncés pour septembre

Une liste divulguée a révélé les six jeux PlayStation Plus Extra qui seront disponibles en septembre. Les jeux ont été partagés par une source fiable billbil-kun sur Dealabs. La gamme comprend NieR Replicant, Star Ocean : The Divine Force, 13 Sentinels : Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 et Unpacking.

NieR Réplicant Ver. 1.22474487139 est une préquelle améliorée de NieR:Automata. Il a reçu des critiques positives, IGN lui attribuant une note de 8/10 et louant les visuels et le combat améliorés. L'histoire du jeu est considérée comme sa caractéristique la plus remarquable.

Unpacking, sorti en 2021, est un jeu indépendant populaire qui consiste à organiser des objets à divers endroits. IGN lui a attribué une note de 8/10, soulignant son gameplay de puzzle simple mais satisfaisant et sa capacité à raconter une histoire poignante sur des effets personnels.

Ces jeux devraient être disponibles pour les membres PS Plus Extra et Premium à partir du 19 septembre. Cette version marque le premier lot de jeux suite à la récente augmentation de prix de Sony pour tous ses abonnements PS Plus de 12 mois dans le monde.

Pour l’instant, il n’y a aucune confirmation officielle de Sony concernant la liste des jeux divulgués ou sa disponibilité. Les fans attendent avec impatience une annonce officielle pour confirmer la programmation. Restez connectés pour plus de nouvelles.

Source : IGN (réviseur : Wesley Yin-Poole)