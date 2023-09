Procreate Dreams : une nouvelle application d'animation 2D pour iPad

Procreate, la société de logiciels d'illustration numérique, s'apprête à lancer Procreate Dreams, une application d'animation 2D pour iPad, le 22 novembre. Cette application vise à fournir des outils d'animation accessibles à tous, quelle que soit son expérience en animation. Contrairement à de nombreux autres logiciels du secteur, Procreate Dreams propose une option d'achat unique pour 19.99 $, plutôt qu'un modèle de tarification par abonnement.

Conçu pour le toucher, Procreate Dreams comprend des fonctionnalités telles que Performing qui permettent aux utilisateurs d'ajouter des images clés à leurs projets à l'aide de gestes en temps réel. Cet outil promet de révolutionner le processus d'animation en permettant aux créatifs de répondre instantanément à leurs créations pendant qu'ils jouent. L'application propose également une chronologie multi-touch, qui permet une intégration transparente du dessin, de l'animation sur cellulosique, des images clés, du montage vidéo et de la composition, le tout à l'aide de gestes.

Procreate Dreams offre aux artistes la possibilité d'animer des séquences vidéo et propose un outil appelé Flipbook, qui est un hommage à l'animation traditionnelle. Les artistes peuvent créer de courts GIF en boucle, des animations de personnages complexes et bien plus encore grâce à cette fonctionnalité. L'application prend également en charge la rotoscopie, une technique dans laquelle les animateurs tracent des images vidéo, en permettant l'importation de séquences ProRes jusqu'à une résolution de 8K. De plus, il existe un nouveau moteur audio qui permet aux utilisateurs d'ajouter des voix off de personnages, de la musique et des effets sonores à leurs projets d'animation.

Procreate Dreams utilise les mêmes pinceaux que l'application Procreate originale, optimisés pour une utilisation avec l'Apple Pencil. Des canevas plus grands, plus de calques et une prise en charge complète des fichiers créés dans Procreate sont également inclus. L'application introduit un format de fichier Procreate spécialisé conçu pour la synchronisation iCloud, permettant un accès instantané à des fichiers de 1 To sans temps de chargement, d'enregistrement ou d'exportation. Ces fichiers conservent l'intégralité de l'historique des annulations d'un projet, ce qui permet aux artistes d'expérimenter facilement sans craindre de perdre leur travail.

Procreate Dreams devrait changer la donne dans l'industrie, à l'instar de son prédécesseur, l'application d'illustration Procreate originale. Avec ses fonctionnalités puissantes et son interface conviviale, Procreate est l’application iPad payante la plus vendue depuis plus de six ans. Son refus d’adopter un modèle d’abonnement mensuel, contrairement à des concurrents comme Adobe et Clip Studio Paint, lui a valu une base d’utilisateurs dévoués et fidèles.

