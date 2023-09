Primeape est-il un choix compétitif dans Pokémon GO ?

À l'approche de Mankey Spotlight Hour dans Pokémon GO, les entraîneurs sont impatients de savoir si Primeape, la forme évoluée de Mankey, est viable sur la scène compétitive et de raid du jeu. Pour le déterminer, plusieurs facteurs doivent être pris en compte.

Premièrement, Primeape est une pure créature de type Combat, ce qui la rend faible contre les attaques de type Psychique, Vol et Fée, et résistante aux attaques de type Ténèbres, Insectes et Roche. Sa statistique la plus élevée est son attaque, qui est impressionnante de 207. Bien que ses autres statistiques soient inférieures, cela ne le classe pas comme un canon de verre.

Dans les batailles joueur contre joueur (PvP), Primeape se comporte décemment dans des coupes spéciales, mais n'est pas à la hauteur des meilleurs combattants comme Scrafty et Medicham, qui ont accès à Power-up Punch. Dans la Grande Ligue, Primeape est surclassé, et dans l'Ultra League, son ensemble de mouvements datés le retient.

Cependant, pour ceux qui sont déterminés à utiliser Primeape, un ensemble de mouvements de Counter, Cross Chop et Night Slash est recommandé pour la couverture. Alternativement, le Close Combat peut être utilisé pour un maximum de dégâts.

Dans les raids joueur contre environnement (PvE), Primeape s'en sort mal en raison de l'existence de Machamp. Bien qu'il puisse être utilisé dans des raids trois étoiles plus faibles, son efficacité est limitée par rapport aux raids cinq étoiles. À des fins de raid, Close Combat, Ice Punch et Night Slash sont des attaques chargées idéales en fonction du boss que les joueurs souhaitent affronter.

En conclusion, même si Primeape n'est peut-être pas le choix le plus compétitif de Pokémon GO, il peut néanmoins être utilisé efficacement dans des situations spécifiques. Les entraîneurs qui souhaitent ajouter Primeape à leur collection pour terminer le Pokedex peuvent toujours trouver de la valeur à acquérir cette créature.

