La Collection nationale de photographie aérienne (NCAP) est un référentiel renommé d'images aériennes historiques, comprenant des millions d'images capturant des événements et des lieux mondiaux importants. L'objectif principal du NCAP est de collecter et de sauvegarder ces précieux documents sous des formats numériques et physiques, garantissant ainsi leur préservation pour les générations futures.

Pour relever les défis liés à la manipulation et à la conservation, Alan Potts, responsable de l'imagerie numérique, a fait appel à Monmouth Scientific pour trouver une solution permettant d'établir un environnement propre pour la gestion sécurisée des collections de l'équipe NCAP. Après avoir déménagé dans de nouveaux locaux à Édimbourg, l'équipe NCAP a obtenu l'espace nécessaire pour relever ces défis.

Monmouth Scientific a identifié la sorbonne à recirculation comme la solution optimale pour répondre aux exigences de l'équipe. Cet espace de travail offre aux techniciens un environnement sûr et efficace pour des tâches telles que l'élimination des moisissures sur les tirages photographiques et la préparation des films. Les armoires canalisent efficacement le flux d'air, capturant les vapeurs et les confinant dans une zone de travail contrôlée. L'air pur est ensuite expulsé vers le laboratoire grâce à l'utilisation de filtres à charbon actif.

L'utilisation de ces sorbonnes à recirculation garantit non seulement un espace de travail plus sain pour les membres du personnel, mais offre également des avantages en termes d'économies et contribue à un environnement de laboratoire plus vert et plus durable. Grâce à la mise en œuvre de cette nouvelle technologie et aux améliorations du flux de travail, le NCAP est désormais en mesure de donner la priorité aux problèmes critiques de conservation.

Alan Potts, responsable de l'imagerie numérique, a exprimé sa satisfaction de travailler avec Monmouth Scientific, déclarant que leurs conseils et leur expertise étaient inestimables pour identifier les risques et sélectionner l'équipement approprié pour le travail. Le partenariat a abouti au développement de solutions sur mesure adaptées à l'application unique du NCAP, leur permettant de préserver ce record unique d'événements mondiaux vu d'en haut.

Monmouth Scientific est un leader en solutions d'air pur, spécialisé dans la technologie de recirculation respectueuse de l'environnement. Leurs solutions, notamment les sorbonnes, les systèmes à flux laminaire, les enceintes de sécurité biologique, les unités de confinement de poudre et les salles blanches de classe ISO, donnent la priorité à la sécurité du personnel tout en minimisant la consommation d'énergie. Ils s'adressent à un large éventail d'industries, telles que les laboratoires, les instituts de recherche, les sociétés pharmaceutiques, les fabricants d'électronique et les entreprises aérospatiales.

Dans l'ensemble, ce partenariat entre la Collection nationale de photographie aérienne et Monmouth Scientific met en valeur l'importance des technologies et des pratiques innovantes pour garantir la préservation et l'accessibilité de documents précieux pour les générations futures.

Sources:

– La Collection Nationale de Photographie Aérienne (NCAP)

– Monmouth Scientifique Limitée