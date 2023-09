Le Saab Center d'UMass Lowell reçoit une subvention pour étendre les archives numériques luso-américaines

Le Centre Saab d'études portugaises de l'UMass Lowell a reçu une subvention de 300,000 XNUMX $ de la Fondation William M. Wood de Boston. Cette subvention soutiendra l'expansion des collections des archives numériques portugaises américaines (PADA) du Center for Lowell History de l'UMass Lowell. Les fonds seront utilisés pour documenter l'expérience luso-américaine dans d'autres communautés du Massachusetts, notamment Cambridge/Somerville et Peabody.

Créée il y a trois ans, PADA contient actuellement 34 collections et plus de 3,000 XNUMX photographies et documents, ainsi que des enregistrements cinématographiques et audio. Ces fonds d'archives sont accessibles aux étudiants, aux éducateurs et au grand public. La nouvelle subvention permettra à PADA de poursuivre son travail avec l'archiviste à temps plein Nicole « Nikki » Tantum et l'historien Dr Gregory Gray Fitzsimons. Tantum élargira les collections des archives, tandis que Fitzsimons utilisera ces matériaux pour écrire une histoire des Portugais dans le Grand Lowell.

Le Dr Frank Sousa, directeur du Saab Center, souligne l'importance d'enregistrer l'expérience luso-américaine, d'autant plus qu'il n'y a plus d'immigration en cours. De nombreux documents, comme ceux émanant des églises et des associations, risquent de disparaître à mesure que ces institutions s'effacent progressivement. Les archives ont reçu des collections de différentes générations de Portugais-Américains, garantissant ainsi que leur histoire et leur culture seront préservées et rendues accessibles au public.

Le Dr Sousa espère que les efforts du Centre Saab et du PADA encourageront une plus grande participation portugaise aux publications, documentaires et autres productions culturelles liées à l'expérience américaine. Il souligne également la nécessité de continuer à collecter des documents auprès des familles, tels que des photos, des passeports et des lettres, pour retracer et mieux comprendre l'expérience portugaise dans la région et dans toute l'Amérique pour les générations futures.

Pour accéder aux collections des archives numériques portugaises américaines, visitez le site Web d'UMass Lowell.

Sources:

Ô Jornal

UMasse Lowell

– Définitions :

– Centre Saab d'études portugaises : un centre de recherche à l'UMass Lowell dédié à l'étude de la culture et de l'histoire portugaises.

– Archives numériques portugaises américaines (PADA) : une archive du Center for Lowell History de l'UMass Lowell qui documente l'expérience luso-américaine à travers des collections de photographies, de documents, de films et d'enregistrements audio.

– Fondation William M. Wood : Une fondation basée à Boston qui a accordé une subvention pour soutenir l'expansion de PADA.

– UMass Lowell : L'Université du Massachusetts Lowell, une université publique de recherche située à Lowell, Massachusetts.