Les spéculations commencent alors que les fans attendent le Nintendo Direct de septembre

Les fans de Nintendo attendent avec impatience l'annonce d'une vitrine Nintendo Direct en septembre, une tradition qui a été suivie par la société les années précédentes. Bien que Nintendo n'ait pas officiellement annoncé l'événement, les dernières années ont montré un modèle cohérent de présentation directe en septembre. Avec des fuites et des rumeurs circulant sur des démos du Switch 2 présentées aux développeurs à la Gamescom 2023, les spéculations se renforcent.

La période du milieu du mois précédant le Tokyo Game Show, qui débute le 21 septembre, a toujours été un moment privilégié pour que Nintendo organise une vitrine. Compte tenu du calendrier chargé des sorties de jeux pour le reste de 2023, y compris des titres comme Super Mario RPG, WarioWare : Move It !, Pokémon Scarlet et Violet DLC et Detective Pikachu Returns, certains fans peuvent se demander si c'est le bon moment pour Nintendo de révéler encore plus de jeux.

Cependant, si l’on regarde les années précédentes, les Nintendo Directs de septembre incluaient souvent des annonces de titres à venir. Le moulin à rumeurs regorge déjà de jeux potentiels qui pourraient être présentés lors de l'événement, et il est toujours possible que des développeurs tiers présentent leurs titres non Nintendo pour la Switch.

Alors que 2023 est déjà rempli de sorties passionnantes, les fans se tournent également vers 2024, où le nouveau jeu de Princess Peach et un remaster de Luigi's Mansion: Dark Moon pourraient être révélés. La sortie du DLC Splatoon 3 Side Order est également attendue.

Reste à savoir si un Nintendo Direct de septembre aura lieu cette année, mais les fans gardent espoir. Un sondage mené auprès des fans montre que la majorité pense qu'il y aura un Direct, 66 % s'attendant à une vitrine remplie de titres propriétaires. 18 % pensent que ce sera peut-être trop tôt après le récent Wonder Direct, tandis que 7 % pensent que Nintendo brisera la tendance cette année.

Dans l’ensemble, les fans de Nintendo attendent avec impatience toute annonce concernant un direct de septembre, attendant avec impatience les jeux et les surprises qui les attendent.

