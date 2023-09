Polaroid lance un appareil photo instantané haut de gamme, le Polaroid I-2

Polaroid a dévoilé son dernier ajout au monde de la photographie instantanée, le Polaroid I-2. Au prix de 600 $, le I-2 est un appareil photo haut de gamme qui combine la nostalgie de la photographie analogique avec la technologie moderne des appareils photo.

Le Polaroid I-2 possède plusieurs fonctionnalités impressionnantes qui le distinguent de ses prédécesseurs, les appareils photo instantanés Polaroid Instant Now et Now+. Il est équipé de l'objectif le plus net de Polaroid, de commandes manuelles intégrées et d'un système de mise au point automatique piloté par LiDAR, offrant aux photographes un contrôle et une clarté inégalés dans leurs photos.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du I-2 est son objectif autofocus, qui a été conçu en collaboration avec des ingénieurs optiques japonais possédant une vaste expérience dans les produits analogiques. Avec un objectif f/8 à trois éléments, l'appareil photo peut faire la mise au point de 1.3 pied à l'infini, ce qui le rend polyvalent pour capturer des sujets à différentes distances. L'objectif offre un champ de vision équivalent à un objectif 38 mm sur un appareil photo plein format.

L'I-2 est compatible avec les films i-Type, 600 et SX-70, ce qui permet aux photographes de trouver facilement la solution idéale pour leurs besoins de prise de vue. Contrairement aux modèles précédents, le I-2 intègre des commandes manuelles intégrées, permettant aux utilisateurs d'avoir un meilleur contrôle sur l'exposition, la vitesse d'obturation, l'ouverture et les modes de prise de vue. Cela ouvre un monde de possibilités créatives aux photographes, leur permettant d'exprimer véritablement leur vision artistique.

En termes de conception, le I-2 présente un corps en plastique résistant aux chocs recouvert d'un revêtement haut de gamme. Il dispose d'un grand viseur optique lumineux avec un écran intégré pour les réglages de l'appareil photo. L'appareil photo comprend également un stroboscope intégré d'une portée de huit pieds et une prise jack 2.5 mm pour les flashs externes. Son look élégant et moderne reste fidèle à l'esthétique emblématique de Polaroid.

L'I-2 est doté d'une connectivité Bluetooth, permettant aux utilisateurs de mettre à jour le micrologiciel et de contrôler la caméra à distance via une application dédiée. Il est alimenté par une batterie lithium-ion rechargeable interne qui se charge via USB-C et peut filmer jusqu'à 15 paquets de films instantanés. L'appareil photo dispose également d'un support de trépied standard pour plus de commodité.

Pour célébrer le lancement du I-2, Polaroid a collaboré avec des artistes pour une campagne « Imperfectionnistes ». Les artistes Coco Capitán, Kotori Kawashima et Max Siedentopf ont été les premiers photographes à tester le nouvel appareil photo, soulignant la beauté et l'imprévisibilité de la photographie instantanée.

Le Polaroid I-2 est maintenant disponible à l'achat au prix de 599.99 $.

Sources : Oskar Smolokowski, PDG de Polaroid, communiqué de presse de Polaroid.