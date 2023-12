Des chercheurs présentent les polaritons comme nouvelle approche du transfert de chaleur dans les semi-conducteurs à l'échelle nanométrique

By

Les chercheurs de l'Université Purdue se sont concentrés sur la recherche de méthodes alternatives de transfert de chaleur dans les semi-conducteurs nanométriques actuels. La méthode traditionnelle implique l’utilisation de particules quantiques appelées phonons ; cependant, à l’échelle nanométrique, les phonons n’éliminent pas suffisamment de chaleur de manière efficace. Dans leur recherche d’une solution, les chercheurs explorent l’utilisation de quasiparticules hybrides appelées « polaritons » pour ouvrir une nouvelle voie au transfert de chaleur.

Selon Thomas Beechem, professeur agrégé de génie mécanique, les polaritons sont des quasiparticules uniques résultant de la combinaison de photons et de phonons. Alors que les photons et les phonons décrivent les échanges d'énergie à leur manière, les polaritons offrent une approche distincte du transport d'énergie. Semblable à une Toyota Prius étant un véhicule hybride, les polaritons combinent les propriétés de la lumière et de la chaleur pour créer une nouvelle forme spécialisée d’échange d’énergie.

La recherche sur les polaritons s'est principalement concentrée sur leur utilisation dans des applications optiques, mais leur potentiel de transfert de chaleur a été largement négligé jusqu'à présent. Jacob Minyard, titulaire d'un doctorat. étudiant au laboratoire de Beechem, explique que l'impact des polaritons sur le transfert de chaleur devient significatif à l'échelle nanométrique, notamment dans le contexte des semi-conducteurs. Les chercheurs ont découvert que les polaritons peuvent contribuer à une plus grande part de conductivité thermique, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour un transfert de chaleur efficace dans les matériaux semi-conducteurs.

Les découvertes de l'équipe ont été reconnues comme article vedette dans le Journal of Applied Physics. Beechem souligne que les polaritons deviennent la force dominante dans le transfert de chaleur sur des surfaces inférieures à 10 nanomètres, ce qui indique leur importance à mesure que les semi-conducteurs continuent de rétrécir. Cette avancée ouvre de nouvelles possibilités pour concevoir le flux de transfert de chaleur, en optimisant l'utilisation des phonons et des polaritons.

À l’avenir, Beechem et Minyard visent à démontrer comment les fabricants de puces peuvent intégrer les principes de transfert de chaleur à l’échelle nanométrique basés sur le polariton dans la conception physique de leurs puces. En prenant en compte des facteurs tels que les matériaux, l’épaisseur et la forme des couches, les chercheurs pensent que les polaritons peuvent révolutionner l’efficacité du transfert de chaleur dans la technologie des semi-conducteurs.

Bien que les travaux actuels restent théoriques, les chercheurs anticipent de futures expérimentations physiques pour valider leurs découvertes. Beechem exprime son enthousiasme pour la communauté dynamique du transfert de chaleur à l'Université Purdue, qui offre un environnement idéal pour la recherche collaborative et l'accès à des outils de mesure de pointe. Cette exploration des polaritons marque une étape importante vers la révolution du transfert de chaleur dans les semi-conducteurs à l’échelle nanométrique et offre des solutions prometteuses pour le développement continu de la technologie des semi-conducteurs.

