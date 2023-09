Horaires de sortie du DLC The Teal Mask dans Pokemon Scarlet et Violet

Les entraîneurs du monde entier attendent avec impatience la sortie du premier DLC Pokémon Écarlate et Violet, The Teal Mask. Prévu pour le lancement le mercredi 13 septembre, les joueurs sont curieux de connaître les heures de sortie spécifiques dans leur région.

Selon des informations confirmées, le DLC The Teal Mask sortira aux heures suivantes :

– 6 h, heure du Pacifique (12 septembre)

– 8 h, heure centrale (12 septembre)

– 9 h, heure de l'Est (12 septembre)

– 2 heures du matin, heure du Royaume-Uni (13 septembre)

– 3 heures du matin, heure d’Europe centrale (13 septembre)

– 5h30, heure indienne (13 septembre)

– 9h13, heure du Japon (XNUMX septembre)

Ces horaires peuvent être sujets à changement, mais le jeu devrait être lancé à l'heure indiquée. Les joueurs doivent rester informés de toute annonce concernant les changements d’heure de sortie.

Le masque bleu sarcelle fait partie du DLC Le trésor caché de la zone zéro pour Pokémon Écarlate et Violet. Le DLC emmène les joueurs dans un voyage scolaire à Kitakami, un village animé rempli d'activités festives et de vendeurs ambulants. La société Pokemon a déjà annoncé de nouveaux monstres de poche, légendaires et personnages qui seront introduits dans The Teal Mask.

Les fuites ont également révélé des informations supplémentaires sur les nouvelles capacités, les entrées Pokedex et les monstres de poche comme Bloodmoon Ursaluna. La deuxième partie du DLC The Hidden Area of ​​Treasure Zero, appelée The Indigo Disk, est prévue pour une sortie au quatrième trimestre/hiver 4.

Les joueurs qui souhaitent découvrir le DLC The Teal Mask devront posséder soit Pokemon Scarlet, soit Pokemon Violet. Ceux qui possèdent les deux jeux devront acheter des exemplaires séparés de The Teal Mask.

Malgré des problèmes techniques initiaux qui ont eu un impact sur l'immersion et l'expérience du joueur, Pokémon Écarlate et Violet ont connu un lancement extrêmement réussi, devenant ainsi la plus grande sortie Nintendo de tous les temps avec 10 millions d'exemplaires vendus au cours des trois premiers jours.

