Google lancera la Pixel Watch 2 le 4 octobre

By

Google s'apprête à dévoiler sa très attendue Pixel Watch 2 parallèlement à la prochaine itération de sa gamme de téléphones phare Pixel le 4 octobre. La Pixel Watch originale, sortie l’année dernière, comportait une puce obsolète et manquait de performances optimales. Cependant, la Pixel Watch 2 devrait répondre à ces problèmes avec sa puce Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, promettant des performances plus rapides et une durée de vie de la batterie améliorée.

Un changement important avec la Pixel Watch 2 est la nécessité de la coupler avec un téléphone Android. Alors que la Pixel Watch d'origine nécessitait un téléphone Android exécutant Android 8 ou une version ultérieure, la nouvelle montre ne fonctionnera qu'avec les téléphones exécutant Android 9.0 ou une version ultérieure. Cela signifie que le pourcentage de combinés Android compatibles passera de 92 % à environ 84 % des modèles actifs.

La Pixel Watch 2 sera préinstallée avec Wear OS 4, tandis que la Pixel Watch d'origine recevra probablement une mise à jour vers Wear OS 3. Malgré l'exigence d'un téléphone Android relativement plus récent, il est peu probable que les propriétaires de Pixel Watch soient concernés. car la plupart des utilisateurs possèdent déjà des téléphones répondant à ces spécifications.

Avec la sortie de la Pixel Watch 2, Google vise à offrir une expérience portable transparente et améliorée aux utilisateurs. En tirant parti des dernières technologies et logiciels, l’entreprise répond à la demande croissante de montres intelligentes offrant des performances et des fonctionnalités améliorées.

Dans l'ensemble, l'événement de lancement du 4 octobre devrait mettre en valeur l'engagement de Google en faveur de l'innovation, en offrant aux utilisateurs une nouvelle génération d'appareils qui s'intègrent parfaitement à leur style de vie numérique.

Sources:

– [Titre de l’article source] (Nom de la source)

– [Autre titre de l’article source] (Autre nom de la source)