Google taquine la Pixel Watch 2 avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités

Google a publié une vidéo teaser de la prochaine Pixel Watch 2, révélant des différences notables dans la conception et les fonctionnalités. La smartwatch conserve un design général similaire à celui de son prédécesseur, mais avec quelques mises à jour clés.

Le changement le plus notable est le réseau de capteurs, qui présente désormais une conception circulaire avec des LED plus petites par rapport aux capteurs optiques rectangulaires de la Pixel Watch d'origine. Les rumeurs suggèrent que la Pixel Watch 2 inclura le capteur d'activité électrodermique continue du Sense 2, ce qui pourrait expliquer la refonte.

Une autre mise à jour importante est l'ajout d'un indice IP68, indiquant une protection améliorée contre la poussière et l'eau par rapport à la résistance à l'eau de 50 m de la Pixel Watch d'origine. La nouvelle note suggère que la Pixel Watch 2 résiste à la nage et peut résister dans une certaine mesure à l’immersion dans l’eau.

De plus, la couronne de la Pixel Watch 2 semble mieux affleurer l’écran, éliminant ainsi la petite découpe trouvée sur la montre d’origine. Il est supposé que les mises à niveau majeures de la Pixel Watch 2 pourraient provenir de logiciels et de composants internes, tels que la plate-forme Qualcomm Snapdragon W5 Plus.

Google a annoncé que les précommandes de la Pixel Watch 2 débuteraient le 4 octobre, coïncidant avec l'événement Pixel de la société. Avec ces changements de conception passionnants et ces fonctionnalités attendues, les passionnés de technologie et les utilisateurs d’appareils portables attendent avec impatience le lancement de la Pixel Watch 2.

Source : Victoria Song, journaliste principale à The Verge

Définitions:

1. Indice IP68 : L'indice IP68 indique qu'un appareil est très résistant à la poussière et à l'eau, lui permettant d'être immergé dans l'eau pendant une certaine durée sans dommage.

2. Réseau de capteurs : un réseau de capteurs est un ensemble de capteurs qui fonctionnent ensemble pour collecter et traiter des données, permettant ainsi diverses caractéristiques et fonctionnalités dans un appareil.

3. Capteur d'activité électrodermique (EDA) : Un capteur d'activité électrodermique mesure la conductivité électrique de la peau, ce qui peut fournir des informations sur les états physiologiques et émotionnels.

Remarque : Cet article est basé sur les informations d'un article source, mais n'inclut aucune URL ni image de l'article d'origine.