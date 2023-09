Google confirme le lancement de la Pixel Watch 2 en Inde le 5 octobre

Google Inde a annoncé que la très attendue Pixel Watch 2 fera ses débuts en Inde le 5 octobre, un jour après son lancement mondial le 4 octobre. La montre intelligente sera exclusivement disponible à l'achat sur Flipkart, la populaire plateforme de commerce électronique.

La Pixel Watch 2 sera dévoilée aux côtés de la série Pixel 8 et des nouveaux Pixel Buds lors de l'événement Made by Google. Bien que le prix et les spécifications de la Pixel Watch 2 n'aient pas été divulgués par Google, un teaser vidéo publié sur X présente son design, avec un bracelet de couleur porcelaine. La prochaine montre intelligente ressemble à son prédécesseur, la Pixel Watch, qui n'a pas été commercialisée en Inde.

Les rapports suggèrent que la Pixel Watch 2 pourrait être alimentée par un chipset Qualcomm Snapdragon W5, offrant une autonomie de plus de 24 heures avec sa fonction d'affichage permanent (AOD) activée. Elle devrait fonctionner sous Wear OS 4. De plus, la montre intelligente pourrait comporter quatre nouveaux packs de cadrans de montre – Accessible, Arc, Bold Digital et Analog Bold – et un corps en aluminium.

La liste de la console Google Play indique que la Pixel Watch 2 pourrait être équipée d'un SoC Qualcomm SW5100, selon la rumeur, il s'agirait du chipset Snapdragon W5. Bien que Google soit resté discret sur les spécifications de l'appareil, l'accent mis sur l'IA lors du récent événement Google I/O 2023 laisse entrevoir l'intégration de la technologie de l'intelligence artificielle dans ses prochains produits.

L'enthousiasme grandit à l'approche de l'événement de lancement, et les consommateurs indiens peuvent désormais s'attendre à la disponibilité de la Pixel Watch 2 sur Flipkart à partir du 5 octobre.

