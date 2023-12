Des chercheurs démontrent des avancées révolutionnaires dans le domaine de la physique

By

Des chercheurs du monde entier ont réalisé d’importantes percées dans le domaine de la physique en 2023. Des progrès en physique médicale aux percées en science quantique et en physique atomique, ces réalisations ont le potentiel de façonner notre compréhension du monde et de conduire à des applications concrètes. .

L'une des découvertes révolutionnaires vient d'une équipe de l'Université de Linköping, de l'Université de Lund et de l'Université de Göteborg. Ils ont développé une méthode permettant de créer des circuits électroniques directement à l’intérieur des tissus vivants. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour étudier la signalisation électrique du système nerveux et potentiellement traiter les maladies neurologiques.

Parallèlement, des chercheurs de l'Université de Rochester ont montré comment des informations sur la structure interne du proton peuvent être extraites de la diffusion des neutrinos à partir d'une cible en plastique. Les neutrinos, connus pour leur interaction minimale avec la matière, ont constitué un défi pour l'étude de leur interaction avec les protons. Cependant, ces recherches ont mis en lumière ce processus insaisissable et pourraient conduire à une meilleure compréhension de la physique des neutrinos.

Une autre avancée majeure vient des scientifiques de l'Université de Heidelberg, qui ont utilisé un condensat de Bose-Einstein pour simuler un univers en expansion et les champs quantiques qu'il contient. En étudiant comment les fluctuations de densité se produisent dans l'univers simulé, les chercheurs espèrent mieux comprendre la structure à grande échelle de l'univers primitif.

De plus, des chercheurs de l'Imperial College de Londres ont démontré dans le temps l'interférence à double fente de Young. Cette expérience, qui implique une impulsion fixe mais une fréquence variable, pourrait avoir des applications dans le traitement du signal, la communication et l'informatique optique.

Enfin, une équipe de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, du CHU de Lausanne et du Clinatec du CEA-Leti a développé un « pont numérique » qui rétablit la communication entre le cerveau et la moelle épinière chez les personnes paralysées. Cette percée a permis à une personne paralysée de se tenir debout, de marcher et de traverser des terrains complexes, offrant ainsi un espoir pour l'avenir du traitement des lésions médullaires.

Ces percées font non seulement progresser les connaissances scientifiques, mais ont également des implications concrètes. Des soins de santé aux technologies de communication, ils ouvrent la voie à de nouvelles applications et innovations. Alors que nous continuons à explorer les frontières de la physique, ces réalisations représentent des avancées significatives dans notre compréhension de l’univers.

