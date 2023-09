Nouveaux filtres de diffusion Bloom Gold pour les cinéastes

La collaboration entre le directeur de la photographie primé Philip Bloom et Formatt-Hitech a abouti à la création de la série de filtres de diffusion Bloom Gold. Ces filtres de diffusion à visser sont conçus pour éliminer le bord numérique des images produites par les appareils photo et objectifs modernes tout en fournissant également un effet de réchauffement subtil.

Bloom a reconnu la nécessité d'une solution capable d'améliorer le caractère et la profondeur des images produites par des caméras et des objectifs de haute qualité. Insatisfait des options existantes, il s'est associé à Formatt-Hitech pour développer ses propres filtres de diffusion. Fabriqués à partir de verre optique Schott B270i et méticuleusement finis à la main au Royaume-Uni, ces filtres illustrent les normes de qualité les plus élevées.

Les filtres de diffusion Bloom Gold sont disponibles dans des épaisseurs de 1/8, 1/4 et 1/2, et dans une gamme de tailles allant de 49 mm à 82 mm. Dotés d'un anneau de filtre antireflet, ces filtres peuvent facilement être utilisés avec des objectifs fixes et des objectifs de cinéma plus petits. Le choix entre différentes puissances permet aux utilisateurs d'affiner l'effet souhaité en fonction de facteurs tels que l'objectif, l'éclairage et la distance focale.

Les filtres sont proposés avec un choix de finitions d'anneaux, soit noir traditionnel, soit or opulent, bien que le verre et l'effet restent les mêmes pour les deux versions. Les prix des filtres Bloom Gold vont de 87.50 $ US pour les filtres de 49 mm à 140 $ US pour les versions de 82 mm. Ils peuvent être achetés directement sur le site Web Formatt-Hitech aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Les cinéastes cherchant à améliorer l'impact visuel et le caractère de leurs images peuvent désormais compter sur les filtres de diffusion Bloom Gold pour apporter une solution. Créés avec une attention méticuleuse aux détails et en utilisant des matériaux de haute qualité, ces filtres offrent la possibilité de réglage et la polyvalence souhaitées par les professionnels du domaine.

Sources:

– Erik Naso, DP primé aux Emmy Awards avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie.

– Formatt-Hitech, fabricant des filtres de diffusion Bloom Gold.