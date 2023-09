La maison de longue date de Paul Anka arrive sur le marché pour 10 millions de dollars

La luxueuse maison de la région de Los Angeles appartenant au célèbre crooner canadien Paul Anka est désormais en vente au prix de 10 millions de dollars. Située dans le domaine du Sherwood Country Club à Thousand Oaks, en Californie, cette résidence de 7,791 6 pieds carrés se trouve sur près de XNUMX acres de terrain fermé, offrant une vue imprenable sur le club-house et les montagnes environnantes.

La propriété, répertoriée par Mary Ann Scott de Beverly & Company et l'équipe Nicki LaPorta et Karen Crystal de Compass, embrasse le style de vie de Sherwood avec son mélange d'opulence et la beauté naturelle du lac voisin et des montagnes de Santa Monica.

Acclamé pour ses tubes tels que « Put Your Head on My Shoulder », « Diana » et l'emblématique « My Way » (rendu célèbre par Frank Sinatra), Paul Anka a acheté cette résidence d'inspiration française en 2007 pour un peu moins de 4 millions de dollars. Avec son agencement semi-ouvert, ses sols en pierre, ses hauts plafonds et ses luminaires remarquables, la maison respire l'élégance et le style.

La résidence dispose d'un garde-manger du chef avec un îlot spacieux et un coin petit-déjeuner fenêtré. Il comprend également plusieurs salles de réception, dont deux abritent la collection de disques d'or d'Anka. Les portes françaises dans toute la maison donnent accès à la cour arrière, où une piscine à débordement, plusieurs coins salons et un foyer créent un havre extérieur.

La propriété offre quatre chambres avec salle de bains privative, ainsi que deux salles de bains supplémentaires. La suite principale se compose d'un coin bureau, d'un dressing et d'une salle de bain avec baignoire. De plus, la maison comprend un studio d'enregistrement, une cave à vin, plusieurs espaces de bureaux et une salle de billard.

Pour les amateurs de fitness, il y a une salle de sport climatisée située dans une structure de verre autoportante, ainsi qu'une salle de bains et une douche extérieure. Avec ses nombreuses commodités et son environnement magnifique, cette maison présente un style de vie luxueux et idyllique.

Sources:

– Liste : Mary Ann Scott de Beverly & Company et l'équipe Nicki LaPorta et Karen Crystal chez Compass

– Paul Anka : PropertyShark