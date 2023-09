Patreon ajoute une fonctionnalité de discussion de groupe permettant aux créateurs de contenu d'interagir avec les fans

Patreon, la plateforme par abonnement pour les créateurs de contenu, a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée discussions de groupe qui permet aux créateurs d'interagir avec leurs fans dans un espace dédié. Les créateurs peuvent créer et héberger des salles de discussion pour leurs fans, avec la possibilité d'avoir des fils de discussion séparés pour différents niveaux d'abonnés. Les chats, qui seront disponibles sur les appareils mobiles et de bureau, sont conçus pour aider les créateurs à construire une communauté durable autour de leur travail et à offrir aux fans une connexion plus directe.

La fonctionnalité de discussion de groupe est similaire à un serveur Discord intégré à l'application, permettant aux créateurs de personnaliser les noms et les sujets de discussion, et aux utilisateurs de partager des photos, du texte et des réactions emoji. Bien que l'intégration de Patreon avec Discord continue d'être prise en charge, la fonction de chat native vise à fournir aux créateurs une solution prête à l'emploi parfaitement intégrée à l'application Patreon.

La décision de Patreon de fournir davantage de fonctionnalités et d'outils sur sa propre plate-forme est une réponse aux défis auxquels les créateurs sont confrontés lorsqu'ils s'appuient sur des applications tierces. L'année dernière, les créateurs de vidéos Patreon utilisant l'intégration Vimeo ont connu des augmentations de frais inattendues et ont risqué de perdre leur contenu. En proposant une option d'hébergement vidéo native et désormais des discussions de groupe, Patreon vise à donner aux créateurs plus de contrôle sur leurs adhésions et à réduire les risques potentiels associés au recours à des plateformes externes.

La nouvelle fonctionnalité de discussion de groupe est également livrée avec des outils de modération qui permettent aux créateurs de gérer le comportement dans les salles de discussion. Les créateurs pourront appliquer des règles supplémentaires au-delà des directives communautaires existantes de Patreon et prendre des mesures contre les utilisateurs contrevenants. Patreon prévoit de développer davantage ses capacités de modération, y compris la possibilité pour les créateurs de faire appel à des membres de la communauté pour les aider dans les tâches de modération.

En plus des discussions de groupe, Patreon a également introduit des mises à jour sur la façon dont les profils des fans apparaissent sur la plateforme. Les abonnés peuvent désormais personnaliser leur profil en ajoutant une photo de profil, un nom, une biographie et des liens vers leurs comptes de réseaux sociaux. Ces mises à jour donnent aux fans plus de contrôle sur la façon dont ils se présentent sur la plateforme.

Patreon souligne qu'il n'est pas en concurrence avec les plateformes de médias sociaux algorithmiques et publicitaires comme Instagram, TikTok ou Twitter. L’entreprise vise plutôt à relever les défis uniques auxquels sont confrontés les créateurs de contenu, tels que les algorithmes de recommandation opaques et le manque de contrôle sur leurs activités. L'introduction de discussions de groupe et d'autres fonctionnalités fait partie des efforts continus de Patreon pour responsabiliser les créateurs et leur fournir les outils dont ils ont besoin pour interagir avec leurs fans et monétiser efficacement leur contenu.

