Patreon présente une fonctionnalité de discussion de groupe pour des interactions améliorées avec les fans

Patreon a lancé une nouvelle fonctionnalité de discussion de groupe, permettant aux créateurs de dialoguer davantage avec leurs fans. La fonctionnalité, disponible exclusivement sur l'application mobile pour le moment, permet aux créateurs d'interagir directement avec leurs abonnés et de communiquer entre eux en dehors des sections de commentaires. Les créateurs peuvent avoir jusqu'à quatre discussions simultanément, avec la possibilité de définir des restrictions de participation, telles que limiter des discussions spécifiques à différents niveaux d'abonnés.

Bien que la nouvelle fonctionnalité ait établi des comparaisons avec Discord, Patreon souligne qu'elle n'est pas conçue pour remplacer la plate-forme de communication populaire. Au lieu de cela, les créateurs auront toujours la possibilité d’intégrer Discord.

En plus d'offrir un espace de conversation, les discussions de groupe offrent également une gamme de fonctionnalités interactives. Les utilisateurs peuvent partager des photos, des emojis et du texte brut avec les autres membres de la communauté. Pour garantir un environnement positif et sûr, Patreon a mis en place des outils de modération pour empêcher la diffusion de contenus préjudiciables.

Pour favoriser un sentiment de communauté, Patreon a également introduit des profils de membres, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs noms, photos, liens vers les réseaux sociaux et biographies. Ces profils visent à faciliter des liens plus profonds entre les fans et les créateurs au sein de l'écosystème Patreon.

La nouvelle fonctionnalité de discussion de groupe est progressivement déployée auprès de certains créateurs, et une disponibilité plus large est attendue au cours des prochains mois. Cet ajout représente les efforts continus de Patreon pour fournir des outils et des fonctionnalités qui améliorent l'expérience des créateurs et des abonnés. Récemment, la plate-forme a introduit la possibilité de publier des podcasts réservés aux abonnés sur Spotify et a dévoilé un ensemble d'outils vidéo natifs.

Sources:

– Patreon (aucune URL fournie)

– Engadget (aucune URL fournie)