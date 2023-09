Le potentiel prometteur des lunettes Apple : un examen plus attentif des brevets récents

By

Au milieu du buzz autour du très attendu casque Vision Pro VR, les discussions sur les lunettes Apple semblent être passées au second plan. En mai, des doutes ont été soulevés quant à la sortie réelle de ces lunettes de réalité augmentée (AR), compte tenu de l'existence des Vision Pro. Cependant, il existe des raisons distinctes pour lesquelles les Apple Glasses peuvent encore avoir leur place sur le marché.

Le confort et la praticité jouent un rôle crucial dans l’expérience utilisateur. Toutes les situations ne nécessitent pas la puissance brute du Vision Pro, et porter constamment un casque peut devenir fastidieux. Les appareils légers offrant commodité et fonctionnalité rapide sont souvent préférés. Apple semble comprendre cela, comme le démontre une récente demande de brevet qui décrit diverses fonctionnalités intéressantes pour un appareil AR.

Une caractéristique mise en évidence dans le brevet est une couronne numérique pour une navigation sans effort. Il permet aux utilisateurs de faire défiler facilement les notifications, les images et même d'écouter de la musique. Essentiellement, cette fonction ressemble à un affichage tête haute (HUD), ressemblant aux capacités d'une montre intelligente mais apparaissant directement devant les yeux de l'utilisateur.

Toutefois, si Apple entend rendre les lunettes viables, des capacités multitâches devraient être mises en œuvre. Des rapports récents suggèrent qu'Apple travaille sur deux nouveaux modèles de Vision Pro, l'un destiné au marché grand public. Des spéculations surgissent quant à savoir si ce modèle axé sur le consommateur sera les lunettes Apple, ou si les lunettes ont peut-être été remplacées par cette nouvelle itération.

Comme l'événement Wonderlust d'Apple est prévu pour aujourd'hui, il y a de l'espoir pour des mises à jour sur l'un de ces projets matériels. Néanmoins, il est important de noter que tous les brevets ne se concrétisent pas sous la forme de produits ou de fonctionnalités réalisés. Seul le temps nous révélera véritablement les projets d'Apple dans le domaine des casques AR.

Sources : dépôt de brevet d'Apple