IBM étend sa collaboration avec Parle Products pour piloter la transformation numérique

IBM a annoncé l'extension de son partenariat avec Parle Products, l'une des principales marques de biscuits en Inde, pour accélérer le parcours de transformation numérique de l'entreprise. En tirant parti des technologies cloud et d'intelligence artificielle (IA), Parle a pu améliorer l'efficacité opérationnelle et optimiser l'infrastructure informatique globale.

Avant leur collaboration avec IBM en 2014, Parle était confronté à des défis liés à son réseau complexe d'approvisionnement et de distribution en raison de stratégies non différenciées entre les produits et les canaux. Cela a entraîné des limitations du niveau de service et une augmentation des coûts. Cependant, avec le soutien d'IBM Consulting, Parle a réussi à réduire les coûts d'approvisionnement, à améliorer la précision des prévisions de ventes et à réduire les coûts de service.

Sanjay Joshi, CIO de Parle Products, a exprimé son optimisme quant au partenariat, déclarant : « Avec IBM Consulting, nous sommes prêts à ouvrir de nouvelles voies de croissance et à rester à l'avant-garde de l'évolution du secteur. » La collaboration avec IBM a aidé Parle à rationaliser de nombreuses fonctions, notamment la transformation des achats, l'évolution de la chaîne d'approvisionnement et la transformation des ressources humaines.

Kamal Singhani, associé directeur national d'IBM Consulting en Inde et en Asie du Sud, a souligné l'importance de tirer parti des technologies cloud et d'IA dans le paysage commercial concurrentiel d'aujourd'hui. Il a souligné que ces technologies transformatrices sont essentielles pour répondre aux demandes des clients et améliorer les opérations commerciales globales.

En tirant parti des capacités cloud et d'IA d'IBM, Parle Products a pu piloter la transformation numérique et atteindre l'excellence opérationnelle. Avec ce partenariat, Parle vise à renforcer davantage sa présence sur le marché et à créer de nouvelles opportunités de croissance.

Sources:

- IBM

– Produits Parle

Définitions:

– Cloud : le cloud computing fait référence à la fourniture de services informatiques, notamment de stockage, de serveurs, de bases de données, de logiciels et d'analyses sur Internet.

– Intelligence artificielle (IA) : L’IA est une branche de l’informatique qui vise à développer des machines capables d’effectuer des tâches qui nécessitent normalement l’intelligence humaine, comme la reconnaissance vocale, la prise de décision et la résolution de problèmes.

Remarque : Cet article a été rédigé sur la base des informations de l'article source et des informations supplémentaires fournies par l'assistant. Aucune URL directe n'a été incluse et toutes les citations de l'article original ont été paraphrasées.