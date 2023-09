Les parents préparent une fête en l'honneur de leur fille née avec une malformation cardiaque rare

By

Sue et Katie O'Leary-Hall, parents de Rose, quatre ans, ont fait leurs derniers adieux à leur fille le 4 septembre, juste avant qu'elle ne commence l'école. Rose, de Pool-in-Wharfedale, souffrait d'une malformation cardiaque terminale connue sous le nom d'interruption de la crosse aortique, une maladie extrêmement rare qui touche un bébé sur 50,000 XNUMX.

Rose avait récemment subi une intervention chirurgicale complexe dans l'espoir de réparer son cœur, une procédure qui, selon ses parents et les milliers de partisans derrière elle, allait changer sa vie. Malheureusement, le cœur de Rose était trop endommagé par son état et l'opération n'a pas réussi.

Sue a décrit Rose comme une centrale électrique, affirmant qu'elle avait surmonté une adversité incroyable tout au long de sa vie. Sue et Katie sont dévastées par la perte de leur fille énergique et pleine de vie.

En l'honneur de Rose, la famille a décidé de ne pas organiser de funérailles traditionnelles mais plutôt d'organiser une fête. Ils veulent célébrer la vie de Rose et se souvenir de son amour pour les robes chics, les salopettes et la danse sur Shakira.

Sue et Katie ont un fils, Will, porté par Sue. Rose a été portée par Katie après avoir subi avec succès un traitement de FIV, ce qui a épuisé leurs économies. Comme Sue avait déjà donné naissance à un enfant, ils n’étaient pas éligibles au traitement du NHS. Lors d'un examen de routine, les médecins ont découvert une malformation cardiaque de Rose et ont informé le couple que les chances de survie de leur fille au-delà d'une semaine étaient minces.

À l'âge de trois jours, Rose a subi la procédure Norwood, suivie d'un combat difficile de 17 jours pour sa vie. Rose a une fois de plus déjoué tous les pronostics lorsqu'elle a survécu à un accident vasculaire cérébral et à une autre opération à l'âge de dix mois.

En août de cette année, Rose a finalement atteint un point où elle était suffisamment forte pour subir l’opération cardiaque nécessaire. Même si l'opération semblait initialement réussie, les chirurgiens ont découvert que Rose n'avait aucune impulsion électrique dans son cœur. Elle a nécessité des opérations supplémentaires, notamment la pose d'un stimulateur cardiaque.

Malheureusement, le cœur de Rose a commencé à saigner quatre jours après l'opération. Malgré les efforts des chirurgiens pour réparer les dégâts, d’autres complications sont apparues. Les reins de Rose ont échoué et elle a été maintenue sous assistance respiratoire jusqu'à ce qu'il soit déterminé qu'il n'y avait plus rien à faire.

Le fardeau financier du décès de Rose s'ajoute à la détresse émotionnelle de la famille. Une page de financement participatif a été créée pour aider à couvrir les frais de la fête de Rose et pour soutenir Sue et Katie pendant cette période difficile. La famille est reconnaissante du soutien qu’elle a reçu du personnel de l’hospice Martin House, qui leur a permis de passer du temps avec Rose après son décès.

