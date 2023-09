Panasonic dévoile le Lumix G9 II : un révolutionnaire pour les appareils photo Micro Four Thirds

Panasonic a récemment annoncé la sortie du Lumix G9 II, un appareil photo Micro Four Thirds qui introduit l'autofocus hybride à détection de phase, ce qui en fait une mise à niveau significative par rapport à son prédécesseur, le G9. Avec un nouveau capteur de 25.2 mégapixels (MP) et des fonctionnalités impressionnantes telles que des vitesses de rafale de 60 ips, des vidéos ProRes 5.7K et 4K 60p, un enregistrement SSD USB-C et 8 vitesses de stabilisation optique de l'image, le Lumix G9 II est en passe de devenir Le meilleur appareil photo Micro Four Thirds de Panasonic destiné à un large éventail d'utilisateurs, notamment les photographes animaliers et les créateurs de contenu.

La caractéristique remarquable du Lumix G9 II est son double capteur ISO natif de 25.2 mégapixels. En intégrant une mise au point automatique hybride à détection de phase avec 779 points et le suivi du sujet AI de Panasonic, cet appareil photo offre des capacités de suivi plus rapides et plus précises, en particulier dans des conditions d'éclairage difficiles. Il peut détecter et suivre non seulement les visages et les yeux, mais également les corps humains, les yeux d’animaux, les voitures et les motos.

Le Lumix G9 II promet des vitesses de rafale sans coupure de courant de 60 ips avec mise au point automatique continue et obturateur électronique, ou de 10 ips en mode mécanique. De plus, sa mémoire tampon permet de capturer environ 160 images RAW+JPG avant que la vitesse de prise de vue ne soit affectée. Pour les photographes qui ont besoin de capturer des moments décisifs, l'appareil photo offre une fonction de prise de vue en rafale avec des réglages variables, garantissant qu'aucun moment ne soit manqué.

Fort du succès du GH6, Panasonic a intégré la fonction « Dynamic Range Boost » au G9 II. Ce mode photo HDR combine des images ISO faibles et élevées, ce qui donne une photo composite avec un faible bruit et une saturation élevée. L'appareil photo dispose également du mode haute résolution portable de Panasonic, qui combine plusieurs images pour créer une photo JPEG de 100 MP avec des détails exceptionnels.

Avec une stabilisation optique d'image (OIS) avancée à 8 vitesses et une prise en charge dans diverses conditions, le Lumix G9 II offre une stabilité et une correction inégalées. Il présente une conception résistante aux intempéries, un joystick à 8 directions et un écran LCD entièrement articulé, ce qui le rend adapté aux vloggers et aux auto-tireurs. De plus, la caméra offre des ports microphone/casque, un port HDMI pleine taille et une compatibilité avec la poignée de caméra en option.

Panasonic n'a pas négligé les capacités vidéo du Lumix G9 II. L’inclusion de l’autofocus hybride à détection de phase améliore considérablement ses performances vidéo. La caméra peut enregistrer des vidéos 4:2:0 10 bits 17:9 5.7K jusqu'à 60 ips et des vidéos 10K 4 bits jusqu'à 120p. Il prend en charge divers formats vidéo, notamment MP4 et Apple ProRes, et permet la prise de vue V-Log/V-Gamut avec plus de 13 arrêts de plage dynamique.

Le Lumix G9 II sera disponible aux États-Unis début novembre au prix de 1,900 100 $, le positionnant comme l'appareil photo sans miroir Micro Four Thirds le plus puissant de Panasonic pour la photographie et la vidéographie. Parallèlement à l'appareil photo, Panasonic a annoncé l'objectif Leica DG 400-4 mm f/6.3-35 II Power OIS, idéal pour la photographie animalière et macro, ainsi que l'objectif Leica DG 100-2.8 mm f/9. Ces ajouts améliorent encore les capacités du Lumix GXNUMX II.

En conclusion, le Lumix G9 II introduit des fonctionnalités révolutionnaires sur le marché des appareils photo Micro Four Thirds. De son double capteur ISO natif et ses capacités de mise au point automatique avancées à sa stabilisation d'image exceptionnelle et ses performances vidéo robustes, cet appareil photo représente l'engagement de Panasonic à répondre aux besoins des photographes et vidéastes professionnels.

Définitions:

1. Micro Four Thirds : Un système d'appareil photo sans miroir avec une taille de capteur d'environ 18 x 13.5 mm, développé par Olympus et Panasonic.

2. Autofocus : fonctionnalité de l'appareil photo qui ajuste automatiquement la mise au point de l'objectif pour garantir des images nettes et claires.

3. Autofocus à détection de phase (PDAF) : type d'autofocus qui utilise des capteurs de détection de phase pour déterminer rapidement la position de mise au point correcte.

4. Capteur de 25.2 mégapixels/double capteur ISO natif : le capteur d'image de l'appareil photo qui capture une résolution de 25.2 mégapixels et dispose de deux capacités ISO natives, permettant des performances améliorées en basse lumière sans bruit significatif.

5. Vitesses de rafale : capacité de prise de vue continue rapide d'un appareil photo, mesurée en images par seconde.

6. ProRes : Un codec vidéo développé par Apple qui offre une compression vidéo de haute qualité.

7. Stabilisation optique de l'image (OIS) : une fonctionnalité qui compense le bougé de l'appareil photo, ce qui donne des images plus nettes.

8. Joystick 8 directions : Une entrée de commande sur la caméra qui permet une navigation et une sélection faciles des paramètres.

9. V-Log/V-Gamut : Un profil de prise de vue logarithmique et une gamme de couleurs qui offrent une plage dynamique et un espace colorimétrique plus larges pour la prise de vue vidéo.

10. LUT : tables de recherche qui ajustent l’étalonnage des couleurs et l’apparence des séquences vidéo.

11. HDMI : Interface multimédia haute définition, une interface audio/vidéo numérique utilisée pour connecter des appareils tels que des caméras à des écrans ou enregistreurs externes.

12. Conception de ventilateur et de refroidissement dédié : système de refroidissement, généralement sous la forme d'un ventilateur, mis en œuvre dans les caméras pour éviter la surchauffe lors d'enregistrements vidéo prolongés.

13. SSD : Solid-State Drive, un périphérique de stockage qui utilise la mémoire flash pour stocker des données.

