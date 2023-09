Aujourd'hui, Panasonic a dévoilé le très attendu Lumix G9 II, successeur de son appareil photo phare G9 Micro Four Thirds (MFT). Le G9 II est conçu pour les créateurs hybrides qui donnent la priorité à la photographie et à la vidéo. La caractéristique remarquable de cet appareil photo est son système de mise au point automatique amélioré, introduit pour la première fois dans le Panasonic Lumix S5 II.

Le nouveau système de mise au point automatique offre une mise au point plus rapide et plus précise avec un système de détection de phase 779 amélioré. Il comprend également des algorithmes avancés de reconnaissance de sujets et de suivi, permettant un suivi efficace des humains, des animaux (y compris les yeux), des voitures et des motos. Même si la gamme de sujets reconnus n’est peut-être pas aussi étendue que celle des autres marques, elle couvre les domaines clés sur lesquels se concentrent la plupart des photographes.

À l’intérieur du G9 II se trouve un nouveau capteur Live MOS MFT de 25.2 MP associé à un tout nouveau moteur de traitement. L'appareil photo utilise un mode de décalage de pixels haute résolution, permettant la prise de vue à main levée pour produire des images de 100 MP. La cote ISO varie de 100 à 25,600 XNUMX.

La vitesse de rafale du G9 II est impressionnante de 60 ips avec mise au point automatique continue, qui peut être augmentée jusqu'à 75 ips sans mise au point automatique à l'aide de l'obturateur électronique. Avec l'obturateur mécanique, l'appareil photo offre une vitesse de rafale légèrement plus lente de 14 ips (AF-S) ou 10 ips (AF-C). De plus, il existe un mode pré-rafale qui peut être réglé pour capturer l'action 1.5, 1 ou 0.5 seconde avant d'appuyer à fond sur le déclencheur, garantissant ainsi qu'aucun moment crucial ne soit manqué.

Le Lumix G9 II est compatible avec une large gamme d'objectifs Micro Four Thirds de Panasonic, Olympus, Leica et d'autres marques, offrant aux photographes un arsenal complet pour toutes les situations de prise de vue. Panasonic a également amélioré son système de stabilisation d'image avec jusqu'à 8 arrêts de stabilisation intégrée au corps (BIS) et un système d'IS actif avancé pour une stabilisation supplémentaire pendant le mouvement.

En termes de capacités vidéo, le G9 II offre des résolutions vidéo maximales de 5.7K 60p, 4K 120p ou FullHD 240p. Il peut enregistrer en utilisant le capteur complet en 4:2:0 10 bits, offrant jusqu'à 13 arrêts de plage dynamique lors de la prise de vue en V-Log. La caméra prend en charge l'enregistrement en Apple ProRes et permet aux utilisateurs de créer et d'installer leurs propres LUT en temps réel ou de choisir parmi 19 LUT prédéfinies.

Le design du corps du G9 II a été affiné par rapport à son prédécesseur, avec un dessus plus plat rappelant le Lumix S5 II. L'écran supérieur a été remplacé par une molette de fonction séparée et la disposition générale reste familière aux tireurs Panasonic existants. L'appareil photo dispose d'un écran articulé de 3 pouces de 1,080 3,680 XNUMX points et d'un viseur électronique de XNUMX XNUMX XNUMX points.

Le Lumix G9 II sera disponible fin novembre au prix de départ de 1,899 1,699 $ / 12 60 £ pour le corps uniquement. Au Royaume-Uni, il sera vendu en deux kits : un avec l'objectif Panasonic 3.5-5.6 mm f/1,899-12 ASPH Power OIS pour 60 2.8 £, et un autre avec le Leica DG Vario-Elmarit 4.0-2,249 mm f/XNUMX-XNUMX ASPH. objectif pour XNUMX XNUMX £.

Dans l’ensemble, le Panasonic Lumix G9 II est un appareil photo impressionnant doté de fonctionnalités avancées de mise au point automatique, de stabilisation d’image et de vidéo. Il offre une expérience de prise de vue polyvalente aux créateurs hybrides qui exigent des photos et des vidéos de haute qualité.

