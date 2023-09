Panagora Asset Management réduit sa participation dans Digital Realty Trust

Panagora Asset Management Inc. a vendu 39.3 % de sa participation dans Digital Realty Trust, Inc. au cours du premier trimestre. La société de gestion d'actifs a indiqué dans son récent formulaire 13F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) qu'elle possède désormais 9,912 974,000 actions de la société, d'une valeur de XNUMX XNUMX $. Cette réduction des avoirs n'est qu'un des nombreux changements apportés par les hedge funds à leurs positions au sein de la société de placement immobilier. Principal Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC et Norges Bank ont ​​tous récemment ajusté leurs participations dans Digital Realty Trust.

Digital Realty Trust, Inc. a connu une semaine positive, avec une hausse de 1.4 % de son titre et une ouverture à 131.80 $ vendredi. La société a une capitalisation boursière de 39.90 milliards de dollars, un ratio cours/bénéfice de 102.17 et un bêta de 0.54. Les moyennes mobiles simples sur 50 et 200 jours du titre étaient respectivement de 121.81 $ et 107.33 $. Les plus bas et plus hauts sur un an pour l'action sont de 1 $ et 85.76 $. Digital Realty Trust a un ratio de liquidité générale et un ratio de liquidité rapide de 133.39, ainsi qu'un ratio d'endettement sur capitaux propres de 0.58.

De plus, Digital Realty Trust a annoncé un dividende trimestriel qui sera versé le vendredi 29 septembre. Les investisseurs inscrits le vendredi 15 septembre recevront un dividende de 1.22 $ par action. Le détachement du dividende est le jeudi 14 septembre. Le dividende annualisé représente un taux de distribution de 378.30%, avec un rendement de 3.70%.

Des transactions d'initiés ont également eu lieu chez Digital Realty Trust. En juillet, l'initiée Cindy Fiedelman a vendu 2,770 346,250 actions de la société pour une valeur totale de 700 73,969 $. En juin, le directeur général Peter C. Olson a vendu 0.39 actions pour XNUMX XNUMX $. Les initiés détiennent XNUMX % des actions de la société.

Divers analystes actions ont récemment donné leurs notes sur Digital Realty Trust. BNP Paribas a rehaussé le titre à la note « surperformance », tandis que StockNews.com l'a qualifié de note « vente ». La Banque Royale du Canada a augmenté son objectif de cours à 140.00 $ et Citigroup a relevé son objectif de cours à 136.00 $ avec une note « d'achat ».

Digital Realty Trust est une société mondiale de solutions de centres de données, de colocation et d'interconnexion. Sa plateforme, PlatformDIGITAL, vise à rapprocher les entreprises et les données en fournissant des installations de centre de données sécurisées et une méthodologie de solution Pervasive Datacenter Architecture (PDx). La société a une note consensuelle de « Hold » et un objectif de prix consensuel de 120.93 $.

