Paige et Microsoft collaborent pour créer un modèle d'IA basé sur l'image pour la pathologie numérique

Paige, une entreprise de technologie de la santé, a annoncé son partenariat avec Microsoft pour développer un modèle d'intelligence artificielle (IA) basé sur l'image pour les applications numériques de pathologie et d'oncologie. Cette collaboration vise à exploiter l'infrastructure cloud de Microsoft et le vaste ensemble de données d'images pathologiques de Paige pour créer des modèles d'IA qui fournissent des informations sans précédent sur la pathologie du cancer.

Les réalisations antérieures de Paige incluent le développement d'un modèle utilisant plus d'un milliard d'images provenant de 1 500,000 lames pathologiques englobant divers types de cancers. Grâce à cette collaboration, Paige prévoit d'incorporer jusqu'à 4 millions de lames de microscopie numérisées représentant différents types de cancer dans le nouveau modèle d'IA. L'infrastructure de calcul intensif de Microsoft sera utilisée pour former et déployer le modèle dans les hôpitaux et les laboratoires.

Desney Tan, vice-président et directeur général de Microsoft Health Futures, a exprimé son enthousiasme à propos de cette collaboration, déclarant : « En combinant la recherche de classe mondiale et l'infrastructure cloud de Microsoft avec l'expertise approfondie et les données à grande échelle de Paige, nous créons de nouveaux modèles d'IA qui permettront des informations sans précédent sur la pathologie du cancer.

Plus tôt cette année, Paige et Microsoft ont annoncé leurs efforts conjoints pour développer des solutions de diagnostic basées sur l'IA et de soins aux patients basées sur le cloud. Le partenariat implique l'investissement de Microsoft dans Paige pour soutenir le développement de technologies de santé innovantes.

En conclusion, la collaboration de Paige avec Microsoft représente une avancée significative dans le domaine de la pathologie numérique. En exploitant la puissance de l’IA et en exploitant de grandes quantités de données d’images, ce partenariat vise à améliorer les diagnostics du cancer et à fournir aux professionnels de la santé des informations inestimables sur la pathologie du cancer.

Définitions:

– Pathologie numérique : pratique consistant à analyser des images haute résolution de lames de pathologie à l’aide de la technologie d’imagerie numérique à des fins de diagnostic et de recherche.

– Intelligence artificielle (IA) : simulation de l’intelligence humaine dans les machines, leur permettant d’effectuer des tâches qui nécessitent généralement l’intelligence humaine.

Sources:

– Paige

– Microsoft Health Futures