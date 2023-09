Craintes concernant l’utilisation d’un logiciel d’IA pour créer du matériel d’abus sexuel sur des enfants

Un organisme de surveillance de la sécurité, l'Internet Watch Foundation, a averti que les pédophiles utilisent des logiciels d'intelligence artificielle (IA) disponibles gratuitement pour créer du matériel pédopornographique (CSAM). Les délinquants utiliseraient des modèles d'IA open source pour manipuler des photos d'enfants célèbres ou de victimes connues afin de produire de nouveaux contenus illégaux. Ces discussions se déroulent sur des forums en ligne fréquentés par les délinquants sexuels, notamment sur le dark web. La disponibilité de la technologie d’IA open source permet aux utilisateurs de télécharger et de modifier le logiciel, ce qui rend plus difficile la lutte contre le problème.

Dan Sexton, directeur technique de l'Internet Watch Foundation, explique que les délinquants utilisent le logiciel open source pour générer des images réalistes d'abus sexuels sur des enfants. Ils partagent des modèles d'IA, des guides et des conseils pour créer ce matériel illégal. Les discussions sur ces forums ont tourné autour de l'utilisation d'images d'enfants célèbres, de photos d'enfants accessibles au public ou d'images de victimes connues de maltraitance d'enfants pour produire de nouveaux contenus abusifs.

La crainte est que l’utilisation de logiciels d’IA rende plus difficile l’identification et l’assistance aux victimes réelles, car les images photoréalistes de CSAM deviennent de plus en plus difficiles à distinguer des véritables contenus abusifs. De plus, le volume considérable d’images générées par l’IA pourrait conduire à une consommation plus large de ce type de contenu. L’Internet Watch Foundation a déjà enquêté sur plusieurs rapports faisant état de pages Web contenant du matériel CSAM suspecté généré par l’IA.

Le gouvernement britannique reconnaît la gravité de ce problème et prévoit d'y remédier par le biais du prochain projet de loi sur la sécurité en ligne. Les plateformes de médias sociaux seront tenues d’empêcher le partage de CSAM générés par l’IA sur leurs plateformes. Pendant ce temps, les experts dans le domaine de l’IA discutent des défis posés par les systèmes open source par rapport aux systèmes fermés. Les systèmes fermés peuvent manquer de transparence et potentiellement nuire à la concurrence, tandis que les systèmes open source peuvent être difficiles à contrôler une fois déployés.

En conclusion, l’utilisation de logiciels d’IA par des pédophiles pour créer du CSAM est une tendance inquiétante. Cela souligne la nécessité de réglementations et de mesures plus strictes pour empêcher la propagation de ce matériel illégal. L’implication des plateformes de médias sociaux et le prochain projet de loi sur la sécurité en ligne sont des pas dans la bonne direction, mais des efforts continus sont nécessaires pour lutter contre cette épidémie de santé publique.

