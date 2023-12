La mission PACE est prévue pour un lancement début 2024

By

Le vaisseau spatial PACE de la NASA fait l'objet de tests et de préparations approfondis alors qu'il se prépare à être lancé début 2024. La mission Plankton, Aerosol, Cloud Ocean Ecosystem (PACE) vise à percer les mystères des caractéristiques uniques de la Terre qui maintiennent la vie.

PACE s'appuiera sur deux décennies d'observations satellitaires mondiales, en se concentrant sur l'étude de l'océan, des aérosols atmosphériques et des nuages. De plus, la mission fournira des données cruciales sur la qualité de l’air et les facteurs liés au climat.

Les ingénieurs effectuent actuellement des tests de performances complets pour garantir que le vaisseau spatial est dans des conditions optimales pour son lancement. Ces tests comprennent la charge des batteries et l’évaluation des systèmes d’alimentation du bus spatial et des panneaux solaires.

Le lancement de PACE devrait avoir lieu début 2024 au Space Launch Complex 40 de la station spatiale de Cap Canaveral, en Floride. La fusée Falcon 9 de SpaceX transportera le vaisseau spatial en orbite.

En étudiant les écosystèmes complexes des océans du monde, PACE apportera des informations précieuses sur le fonctionnement et l'évolution du système climatique terrestre au fil du temps. L'instrumentation avancée de la mission et ses capacités d'observation améliorées permettront aux scientifiques de mieux comprendre la dynamique complexe de la planète.

Les données recueillies par le PACE contribueront à éclairer les politiques et les actions visant à protéger et à préserver les écosystèmes délicats de la Terre. Il permettra aux scientifiques de prendre des décisions éclairées concernant l'atténuation du changement climatique, la gestion des ressources et la conservation de l'environnement.

À mesure que la mission PACE approche de sa date de lancement, l’anticipation et l’enthousiasme au sein de la communauté scientifique continuent de croître. Grâce à sa technologie de pointe et à la promesse de découvertes révolutionnaires, PACE est sur le point de révolutionner notre compréhension du réseau complexe de la vie sur Terre.

