Patch de mi-saison Overwatch 2 S6 : mode de maîtrise des héros, événement anniversaire et modifications de l'équilibre des héros

Le récent patch de mi-saison pour Overwatch 2 a apporté plusieurs mises à jour intéressantes au jeu. L’un des ajouts les plus importants est l’introduction du mode Hero Mastery. Ce nouveau mode de jeu solo permet aux joueurs de tester leurs compétences avec des héros individuels sur des parcours personnalisés. Ils peuvent rivaliser pour obtenir des scores élevés et viser une première place dans le classement mondial.

Le patch introduit également l'événement Overwatch Anniversary dans Overwatch 2. Les joueurs peuvent participer à des défis uniques et profiter des modes de jeu de retour tels que Battle for Olympus, Catch-A-Mari et Mischief and Magic. L'événement débute le 19 septembre et offre des récompenses exclusives, notamment des crédits Overwatch qui peuvent être dépensés en skins légendaires dans la boutique du jeu.

En termes de changements d’équilibrage des héros, le patch apporte des ajustements importants à plusieurs héros. Orisa, qui a dominé la méta S6, voit sa capacité Fortifier réduite. Le temps de recharge de Fortification augmente et sa sursanté diminue de 25. D'un autre côté, Zarya, l'un des marqueurs d'Orisa, est améliorée grâce aux améliorations de sa barrière protectrice. Il a désormais plus de santé, un temps de recharge réduit et est plus grand.

Parmi les autres héros bénéficiant d'ajustements dans ce patch, citons Bastion et Baptiste. Les dégâts de la grenade tactique A-36 de Bastion sont réduits, tandis que l'explosion régénératrice de Baptiste voit des réductions à la fois des soins instantanés et des soins au fil du temps.

Les héros de soutien dans leur ensemble bénéficient également d'un nerf passif global, leur auto-guérison prenant désormais effet après 1.5 seconde. De plus, la capacité de guérison de Baptiste, Regenerative Burst, est atténuée pour réduire son efficacité globale.

Les notes de mise à jour complètes de la mise à jour de mi-saison sont disponibles sur le site officiel d'Overwatch.

En conclusion, le patch de mi-saison Overwatch 2 S6 apporte de nouvelles fonctionnalités intéressantes au jeu, notamment le mode Hero Mastery et l'événement Anniversaire. Des changements d'équilibrage des héros sont également mis en œuvre, avec des nerfs pour Orisa et Baptiste et des améliorations pour Zarya. Les joueurs peuvent désormais plonger dans le jeu et découvrir ces mises à jour par eux-mêmes.

