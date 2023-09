La sixième saison d'Overwatch 2 présente un nouveau mode de maîtrise des héros et un nouveau patch d'équilibrage

La sixième saison en cours d'Overwatch 2 apporte de nouvelles mises à jour au jeu. Blizzard a introduit un nouveau mode PVP, un nouveau héros de support et des missions d'histoire. De plus, un patch d'équilibrage a été déployé, ainsi qu'un nouveau mode appelé Hero Mastery.

Hero Mastery est un mode solo conçu pour aider les joueurs à apprendre et à améliorer leurs compétences avec des héros spécifiques. Les joueurs peuvent participer à des défis basés sur les compétences et adaptés aux capacités uniques de chaque héros. Actuellement, la maîtrise des héros n'est disponible que pour un petit groupe de héros, notamment Tracer, Reinhardt et Mercy, et d'autres héros seront ajoutés à l'avenir.

Bien que le pool de héros limité pour Hero Mastery puisse décevoir certains joueurs, le mode vise à aider les gens à apprendre de nouveaux personnages. Il propose un parcours d'obstacles où les joueurs sont notés en fonction de leur vitesse à le terminer. Le mode se concentre sur l'enseignement de compétences spécifiques telles que le vol de Mercy et les capacités de téléportation de Tracer.

En plus de Hero Mastery, Overwatch 2 ramène son événement anniversaire le 19 septembre. Cet événement présentera tous les modes saisonniers du jeu et proposera des skins légendaires dans la boutique en jeu. Les joueurs auront également la possibilité de gagner des crédits grâce à de nouveaux défis.

Le patch d'équilibrage introduit plusieurs changements dans le jeu, notamment des ajustements des dégâts, du bouclier et des soins. Les changements notables incluent des modifications apportées à des chars comme Zarya et Orisa, qui les aideront à agir de manière plus défensive.

Dans l’ensemble, la sixième saison d’Overwatch 2 apporte de nouvelles mises à jour passionnantes au jeu. L'introduction du mode Hero Mastery offre aux joueurs la possibilité d'améliorer leurs compétences avec différents héros, tandis que le patch d'équilibrage garantit une expérience de jeu plus équilibrée.

Sources:

– Titre de l'article d'actualité d'Overwatch 2 : Les nouvelles missions d'histoire d'Overwatch 2 : ça vaut le coup ?

– Notes de mise à jour d’Overwatch 2 Source : Site officiel d’Overwatch.