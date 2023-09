Overwatch 2 présente la maîtrise des héros : un nouveau mode solo

Dans le très populaire jeu de tir de héros Overwatch 2, les joueurs auront désormais la possibilité de tester leurs compétences dans le tout nouveau mode solo Hero Mastery. Ce mode passionnant, lancé jeudi dans le cadre d'une mise à jour gratuite, offre aux joueurs un parcours plein d'action rempli de robots d'entraînement, d'obstacles et de tremplins. Développé par Blizzard, Hero Mastery met les joueurs au défi de courir jusqu'à la ligne d'arrivée tout en combattant des robots d'entraînement et en collectant des emblèmes, le tout dans le meilleur temps possible.

Le mode Hero Mastery propose trois personnages au lancement : Mercy, Reinhardt et Tracer. Ces héros disposent chacun de trois parcours spécifiques à chaque personnage, de difficulté croissante. Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le mode, ils rencontreront divers robots d'entraînement difficiles tels que des Tank Bots avec des HP et des barrières élevés, des Rocket Bots qui infligent des dégâts en rafale et des Sniper Bots qui attaquent à longue distance. Certains scénarios nécessitent même que les joueurs escortent des robots d'entraînement amicaux. En plus de vaincre et d'éviter les robots, les joueurs doivent collecter des emblèmes pour augmenter leurs scores.

Bien que la liste complète des 38 personnages jouables ne soit pas disponible dans Hero Mastery au lancement, les joueurs peuvent s'attendre à ce que Blizzard présente davantage de héros et de parcours dans les saisons à venir. La saison 6, qui se déroule jusqu'à la mi-octobre, sera la première occasion pour les joueurs de découvrir les nouveaux ajouts au mode.

Pour ajouter à l'excitation, le mode Hero Mastery est lancé avec un événement à durée limitée qui se déroule jusqu'au 25 septembre. En complétant une série de défis, les joueurs gagneront des récompenses telles que des charmes d'armes, des souvenirs, des sprays et des titres. De plus, les joueurs peuvent s'affronter dans des classements qui suivent les 500 meilleurs joueurs de chaque région.

Le mode Hero Mastery est disponible sur toutes les plateformes prises en charge par Overwatch 2, notamment Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One et Xbox Series X.

Dans l’ensemble, l’introduction du mode Hero Mastery dans Overwatch 2 offre aux joueurs une expérience solo passionnante et stimulante. Il leur permet de tester leurs compétences, de courir contre la montre et de concourir pour des scores élevés tout en traversant une série d'obstacles et de formidables robots d'entraînement. Avec la promesse de futurs ajouts et d’un événement à durée limitée, les fans d’Overwatch 2 ont encore plus de raisons de se plonger dans ce nouveau mode passionnant.

Définitions:

– Hero Mastery : un mode solo dans Overwatch 2 dans lequel les joueurs testent leurs compétences, courent contre la montre et collectent des emblèmes tout en combattant des robots d'entraînement.

– Training Bots : personnages contrôlés par l’intelligence artificielle dans Overwatch 2 utilisés à des fins d’entraînement et d’entraînement.

– Emblèmes : objets à collectionner en mode Hero Mastery qui aident à augmenter les scores.

Source : Blizzard.