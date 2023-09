Les incohérences des âges et des anniversaires des héros d'Overwatch 2

Overwatch 2, la suite très attendue du populaire jeu de tir à la première personne, a récemment publié les dates de naissance et les âges canoniques de chacun de ses 38 héros sur son site officiel. Bien que certains de ces âges aient du sens, il existe plusieurs incohérences qui ont laissé les fans se gratter la tête et remettre en question la chronologie et l'histoire du jeu.

L’un des exemples les plus flagrants de cette incohérence concerne le nouveau héros de soutien, Kiriko. Dans l'histoire du jeu, il est indiqué que Kiriko a grandi avec Genji et Hanzo et s'est entraîné à leurs côtés aux techniques de l'épée. Cependant, selon leurs âges officiels, Genji et Hanzo ont respectivement 37 et 40 ans, tandis que Kiriko n'a que 21 ans. Cette différence d'âge ne correspond pas à l'art et à l'histoire que nous connaissons.

Les fans ont également souligné d’autres bizarreries et incohérences. Par exemple, Sojourn est désormais âgée de 47 ans, mais sa sœur Valentine aurait dû donner naissance à la nièce de Sojourn à l'âge de 14 ans, ce qui semble hautement improbable. De plus, l'écart d'âge entre Pharah et Mercy, qui se révèlent maintenant être un couple canonique, ne semble pas correspondre à l'art de l'histoire d'origine d'Ana.

Dans l'ensemble, même si l'histoire d'Overwatch a subi de nombreux changements et bouleversements au fil des ans, il semble que l'accent ait été davantage mis sur la création d'un monde et d'une narration dynamiques que sur la garantie d'une chronologie cohérente. Bien que ces incohérences puissent être frustrantes pour certains fans, il est important de se rappeler que l'histoire d'Overwatch concerne en fin de compte les vibrations et les expériences de ses personnages plutôt que les spécificités de leur âge.

Source : Aucune