L’équipe Overwatch 2 confirme les modifications apportées au jeu compétitif, mais toutes les améliorations ne seront pas bientôt disponibles

L’équipe d’Overwatch 2 a reconnu qu’il existe certains problèmes avec l’état actuel du jeu compétitif dans le jeu et travaille sur les améliorations nécessaires. Une préoccupation majeure qui a été soulevée est le manque de transparence dans la manière dont les classements sont calculés. Les joueurs ont exprimé leur mécontentement à l'égard du nouveau système, soulignant qu'il n'est pas gratifiant et peut conduire à un déclassement même après avoir gagné des parties.

Le directeur du jeu Overwatch, Aaron Keller, a répondu à ces préoccupations et confirmé que des changements étaient en cours. Un problème qu'il a souligné est l'utilisation de la dégradation du MMR, qui peut entraîner une perte de classement des joueurs s'ils n'ont pas joué fréquemment un certain rôle. L'équipe prévoit d'être plus transparente sur la façon dont la dégradation affecte les rangs et apportera des changements pour répondre à cette préoccupation.

Keller a également mentionné la possibilité de ramener la mesure des compétences du jeu Overwatch original, mais il n'est pas encore certain si cela se produira. L'équipe explore différentes options et apprécie les commentaires de la communauté.

En ce qui concerne le calendrier de ces changements, certains ajustements seront apportés à court terme, tels que des améliorations dans la manière dont la dégradation du ROR est gérée. Toutefois, des changements plus importants seront mis en œuvre au début de l’année prochaine. L'équipe vise à rendre le système de classement plus transparent, à fournir des rapports plus fréquents, à assouplir les restrictions sur le regroupement à des niveaux de compétence élevés et à introduire de nouvelles récompenses compétitives.

Bien que ces mises à jour puissent prendre un certain temps, l'équipe Overwatch 2 s'engage à créer une expérience compétitive plus satisfaisante et plus enrichissante pour les joueurs.