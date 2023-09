India Stack continue de se développer : plus de 20 nouveaux services seront intégrés dans l'infrastructure publique numérique

By

L'infrastructure publique numérique (DPI) de l'Inde, également connue sous le nom d'India Stack, a attiré l'attention mondiale pour son approche innovante visant à relever les défis sociétaux. Le DPI a résolu avec succès les problèmes liés à la vérification de l’identité, à l’inclusion financière et à la fourniture de services numériques. Alors que la transformation numérique de l'Inde fait des progrès significatifs, le gouvernement s'efforce désormais d'intégrer plus de 20 nouveaux services dans le DPI.

Rajeev Chandrasekhar, ministre d'État au ministère de l'Électronique et de l'informatique, a souligné que la vision du Premier ministre est que chaque partie du gouvernement soit numérisée. Le DPI s’étend désormais pour couvrir l’ensemble des services publics gouvernementaux, y compris les projets futurs. Chandrasekhar a révélé qu'environ 20 à 30 nouvelles applications seront ajoutées au DPI indien, traitant de divers aspects de la pile de services publics.

Le succès d’India Stack a suscité l’intérêt non seulement des pays en développement mais également de certains pays développés. En témoignage de cela, l'Inde a signé des protocoles d'accord avec huit pays, leur fournissant gratuitement l'India Stack et l'infrastructure publique numérique et un accès open source. Ces pays comprennent l'Arménie, la Sierra Leone, le Suriname, Antigua, la Barbade, Trinité-et-Tobago, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Maurice.

Chandrasekhar a reconnu le profond intérêt porté à l'India Stack, avec la possibilité de signer des accords avec 30 pays supplémentaires. Cependant, il a souligné la nécessité de constituer un vivier de développeurs talentueux et un écosystème solide pour soutenir l’adoption de l’India Stack. En travaillant en étroite collaboration avec les huit premiers pays et en favorisant l'écosystème des développeurs en Inde, le gouvernement vise à faciliter la mise en œuvre de la pile et des technologies associées.

Nandan Nilekani, président et co-fondateur d'Infosys et président fondateur d'UIDAI (Aadhaar), a salué le succès d'India Stack. Lors du récent sommet du B20 à New Delhi, Nilekani a souligné que le DPI Inde avait accompli en seulement neuf ans ce qui aurait pris 47 ans par les moyens traditionnels.

La transformation numérique de l'Inde a révolutionné son économie et favorisé une croissance inclusive. En tirant parti de la technologie, le pays a mis en place une infrastructure publique numérique qui fournit des services essentiels aux citoyens, allant de la vérification de l'identité et de l'inclusion financière aux prestations ciblées, à l'éducation, aux soins de santé et aux services gouvernementaux.

Sources:

– Ministère de l’Électronique et de l’Informatique

– Les affaires aujourd’hui

– Sommet B20