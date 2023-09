Oscar Health nomme de nouveaux dirigeants pour piloter la croissance et la stratégie

La compagnie d'assurance maladie basée à New York, Oscar Health, a annoncé deux nominations clés à la direction pour renforcer son équipe de direction. Kerry Sain a été nommé vice-président exécutif de +Oscar, tandis que Steven Kelmar assume le rôle de vice-président exécutif et chef de cabinet du PDG.

Oscar Health a lancé +Oscar en 2021, une plateforme qui offre aux régimes de santé régionaux et parrainés par les prestataires les mêmes services et capacités technologiques que les régimes de santé plus importants. Dans son rôle précédent de directrice de la croissance commerciale chez Aetna, Sain a supervisé les activités médicales des marchés commerciaux. Dans son nouveau rôle chez +Oscar, Sain sera responsable de la stratégie de commercialisation de l'entreprise.

Kelmar, qui a précédemment occupé des postes de direction chez Aetna et CVS Health, apporte une riche expérience à Oscar Health. En tant que chef de cabinet et vice-président exécutif d'Aetna, il a dirigé le bureau du président-directeur général, tout en occupant également divers rôles stratégiques et de mise en œuvre. Chez Oscar Health, Kelmar jouera un rôle clé dans l'orientation de la stratégie d'entreprise et des processus de direction de l'entreprise.

Mark Bertolini, PDG d'Oscar Health, a exprimé sa confiance dans le leadership de Kelmar, déclarant : « Steve apporte une expérience incroyable en matière d'accélération de la création de valeur et des performances commerciales. » Il a ajouté que l'expérience de Kelmar et son alignement sur la mission de l'entreprise seront déterminants pour stimuler la croissance et atteindre les objectifs stratégiques clés.

Outre Oscar Health, d’autres sociétés de soins de santé ont procédé à des nominations notables à leurs dirigeants. Shannon Werb a été nommée PDG d'Array Behavioral Care, une plateforme virtuelle de psychiatrie et de thérapie. Le Dr Sara Gotheridge assumera le rôle de médecin-chef, tandis que Ben Schlang occupera celui de directeur financier. Ces dirigeants apportent à Array Behavioral Care leur vaste expérience dans le domaine de la santé, garantissant ainsi la fourniture de services cliniques de haute qualité et une gestion financière efficace.

Pendant ce temps, Elucid, une société de technologie médicale basée à Boston spécialisée dans les logiciels d'analyse d'imagerie basés sur l'IA pour les maladies cardiovasculaires, a embauché Windi Hary en tant que vice-président principal des affaires réglementaires et de la gestion de la qualité. L'expertise de Hary en matière de conception et de dépôt de réglementations, ainsi que de gestion de la qualité dans les juridictions internationales, seront des atouts précieux pour faire progresser la mission d'Elucid visant à lutter contre les maladies cardiovasculaires.

Ces nominations à des postes de direction reflètent l'engagement des organisations de soins de santé à renforcer leurs équipes de direction et à stimuler la croissance grâce à des initiatives stratégiques.

