OriginPoint met en œuvre la clôture électronique avec la plateforme hypothécaire numérique de Stavvy

OriginPoint, une coentreprise entre Compass, Inc. et Garantie Rate, propose désormais la clôture électronique entièrement numérique via la plateforme Stavvy. Cette décision permet à OriginPoint d'améliorer l'expérience de clôture des emprunteurs en fournissant un processus de transaction numérique pratique et sécurisé.

Leo Moranti, vice-président directeur des opérations de clôture nationales chez OriginPoint, a souligné l'importance d'offrir la meilleure expérience possible aux clients. Le partenariat avec Stavvy permet à OriginPoint de numériser les clôtures traditionnelles sur papier, rendant le processus plus efficace et plus pratique. Moranti s'est dit enthousiasmé par la commodité et la flexibilité accrues qu'offrent les transactions entièrement numériques, ainsi que par la tranquillité d'esprit supplémentaire que chaque clôture est sûre et sécurisée.

Garantie Taux, un leader en matière de prêts hypothécaires et de services financiers numériques, défend la transition vers le numérique tout en donnant la priorité à l'expérience client. Le partenariat entre Garantie Taux et Stavvy vise à stimuler la numérisation et à permettre des relations transparentes dans l’ensemble de l’écosystème hypothécaire. La plateforme de Stavvy rationalise les transactions grâce à une intégration facile, un support client et une interface utilisateur intuitive.

Heidi Minyen, vice-présidente de la clôture chez le souscripteur de titres Advocus National Title Insurance Company, a décrit son expérience avec Stavvy pour clôturer la première transaction de clôture électronique d'OriginPoint. Minyen a trouvé la mise en œuvre de la plateforme Stavvy transparente et a apprécié les avantages du passage au numérique, qui crée une expérience de clôture supérieure pour toutes les personnes impliquées.

Le PDG de Stavvy, Kosta Ligris, a exprimé son enthousiasme à l'idée d'alimenter la solution eClosing d'OriginPoint et a félicité Compass et Garantie Rate pour leur engagement en faveur de l'innovation technologique. La plateforme hypothécaire numérique de Stavvy simplifie et optimise les flux de travail dans les domaines des prêts hypothécaires, de l'immobilier et des processus juridiques. Il fournit des fonctionnalités telles que eSign, la notarisation en ligne à distance (RON) et eNote, qui améliorent encore l'expérience de clôture.

Dans l'ensemble, le partenariat d'OriginPoint avec Stavvy et sa mise en œuvre de eClosing démontrent un engagement à fournir aux clients une expérience numérique qui est efficace, pratique et sécurisée.

