Oppo offrira des remplacements de batterie gratuits aux utilisateurs

Oppo aurait l'intention d'introduire un nouveau service de remplacement de batterie pour ses utilisateurs, leur permettant de remplacer gratuitement les batteries de leur smartphone si nécessaire. Le premier appareil à bénéficier de cette initiative serait l'Oppo A2 Pro 5G, dont le lancement est prévu sur le marché chinois le 15 septembre.

Selon d'éminents pronostiqueurs Digital Chat Station et Whylab, Oppo proposera des remplacements gratuits de batterie sur une période de quatre ans. Si le pourcentage de santé de la batterie tombe en dessous de 80 % pendant cette période, Oppo remplacera la batterie dans le cadre du service après-vente. Cette politique devrait être annoncée parallèlement au lancement de l'Oppo A2 Pro 5G.

L’Oppo A2 Pro 5G fait l’objet de rumeurs et de spéculations depuis un certain temps. Des fuites précédentes suggèrent que l’appareil comportera un écran Full HD+ AMOLED de 6.7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Selon les rumeurs, il serait alimenté par un SoC MediaTek Dimensity 7050 et serait disponible dans diverses options de RAM et de stockage, notamment 8 Go + 256 Go, 12 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go. Le smartphone aurait également une triple caméra arrière, dirigée par un capteur principal de 64 mégapixels, et une caméra frontale de 8 mégapixels pour les selfies. De plus, il devrait contenir une batterie de 5,000 XNUMX mAh.

Le service de remplacement de batterie est un ajout bienvenu pour les utilisateurs d'Oppo, leur offrant la tranquillité d'esprit sachant que la batterie de leur appareil peut être remplacée gratuitement si nécessaire. Reste à savoir si ce service sera étendu à d'autres appareils Oppo à l'avenir.

Sources : [Station de discussion numérique, Whylab]