Oppo A38 : un nouveau smartphone économique doté de fonctionnalités impressionnantes

L'Oppo A38 est le dernier ajout à la gamme de smartphones Oppo, offrant une option abordable avec une gamme de fonctionnalités impressionnantes. Ce smartphone économique dispose d'un écran HD+ et est alimenté par un chipset MediaTek, garantissant des performances fluides et efficaces.

L’une des caractéristiques remarquables de l’Oppo A38 est son écran LCD HD+ de 6.56 pouces, qui offre une expérience visuelle immersive. L'écran a un taux de rafraîchissement fluide de 90 Hz et peut atteindre une luminosité maximale de 720 nits, offrant des visuels vibrants et nets.

Sous le capot, l'Oppo A38 est équipé du processeur MediaTek Helio G85, qui comprend une configuration octa-core. Ce processeur garantit des performances rapides et efficaces, permettant aux utilisateurs d’effectuer plusieurs tâches de manière transparente. Le smartphone est livré avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, garantissant ainsi suffisamment d'espace pour stocker des fichiers, des applications et des médias. De plus, le stockage peut être étendu jusqu'à 1 To via un emplacement pour carte microSD.

Fonctionnant sous Android 13 avec ColorOS 13.1, l’Oppo A38 est équipé d’un double emplacement pour carte SIM, offrant une commodité à ceux qui ont besoin de gérer plusieurs numéros. Le smartphone dispose d'une configuration à double caméra arrière, avec un appareil photo principal de 50 MP et un appareil photo portrait de 2 MP, accompagnés d'un flash LED. Pour les selfies et les appels vidéo, il existe une caméra frontale de 5 MP.

En termes de connectivité, l'Oppo A38 prend en charge à la fois la 5G SA/NSA et la double 4G VoLTE, garantissant un accès Internet haut débit. Il prend également en charge le Wi-Fi 802.11 ac pour la connectivité Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.3, le GPS et un port USB Type-C. De plus, il conserve la prise audio 3.5 mm pour les connexions casque traditionnelles.

Toutes ces fonctionnalités sont alimentées par une batterie substantielle de 5000 33 mAh, qui prend en charge la charge rapide SuperVOOC de XNUMX W. Cela garantit que les utilisateurs peuvent profiter de leur smartphone plus longtemps sans se soucier constamment de la durée de vie de la batterie.

L’Oppo A38 est au prix de Rs 12,999 XNUMX et est disponible dans les options de couleurs Glowing Black et Glowing Gold. Les clients peuvent acheter le smartphone en ligne sur Flipkart.in, le rendant facilement accessible à un large éventail d'utilisateurs.

Dans l’ensemble, l’Oppo A38 est un smartphone économique qui offre des fonctionnalités impressionnantes, notamment un écran époustouflant, un processeur puissant et un stockage suffisant. C'est une excellente option pour ceux qui recherchent un smartphone économique sans compromettre les performances et les fonctionnalités.

Définitions:

– Chipset MediaTek : Un chipset développé par la société taïwanaise MediaTek, qui fournit les principales capacités de traitement des smartphones.

– Android 13 : La treizième version majeure du système d’exploitation Android, développée par Google.

– RAM : Random Access Memory, un type de mémoire informatique qui permet au processeur d’accéder rapidement aux données.

– eMMC : Embedded Multimedia Card, un type de stockage couramment utilisé dans les smartphones et autres appareils portables.

– Carte microSD : Type de carte mémoire amovible utilisée pour étendre la capacité de stockage d'appareils tels que les smartphones et les appareils photo.

– ColorOS : l'interface utilisateur personnalisée d'Oppo basée sur le système d'exploitation Android.

– VoLTE : Voice over LTE, une technologie qui permet de passer des appels vocaux sur un réseau 4G LTE.

– SuperVOOC : technologie de charge rapide d'Oppo qui permet une recharge rapide de la batterie du smartphone.

Sources : spécifications Oppo A38, site Web Oppo.