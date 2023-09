Oppo A2 Pro : fuite de spécifications et date de lancement

Selon des informations divulguées sur Weibo, Oppo devrait bientôt lancer le smartphone Oppo A2 Pro en Chine. La date de lancement prévue est le 15 septembre. Bien qu'Oppo n'ait encore confirmé officiellement aucun détail, les spécifications divulguées ont suscité l'enthousiasme des amateurs de smartphones.

Selon les rumeurs, l’Oppo A2 Pro serait doté d’un écran Full HD+ AMOLED de 6.7 pouces avec des bords incurvés et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait également livré avec une puissante batterie de 5,000 12 mAh et prendrait en charge jusqu'à 512 Go de RAM et XNUMX Go de stockage.

Les rendus du téléphone montrent un îlot de caméra circulaire abritant une configuration de triple caméra arrière, ainsi qu'un flash LED. L’Oppo A2 Pro est présenté dans une option de couleur noire élégante.

En ce qui concerne les versions récentes, Oppo a lancé l'Oppo A38 en Inde, au prix de Rs. 15,000. 38 5,000. L'Oppo A33 dispose d'un SoC MediaTek Helio octa-core, d'une batterie de 6.56 90 mAh avec prise en charge de charge rapide SuperVOOC filaire de 720 W et d'un écran LCD HD+ de 13 pouces avec un taux de rafraîchissement de 13.1 Hz et un niveau de luminosité maximal allant jusqu'à 50 nits. Il fonctionne sur ColorOS 2 basé sur Android XNUMX et est livré avec un système de double caméra arrière comprenant un capteur principal de XNUMX mégapixels soutenu par l'IA et un capteur secondaire de XNUMX mégapixels.

En attendant la confirmation officielle d'Oppo, les fans attendent avec impatience le lancement de l'Oppo A2 Pro et ses potentielles fonctionnalités et spécifications de pointe.

Source : fuite d'informations sur Weibo.