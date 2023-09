OpenAI annonce une conférence des développeurs pour prévisualiser de nouveaux outils et échanger des idées

OpenAI a révélé son intention d'organiser sa conférence inaugurale des développeurs, OpenAI DevDay, le 6 novembre 2023 à San Francisco. L'événement d'une journée vise à rassembler des centaines de développeurs pour présenter de nouveaux outils et engager des discussions avec l'équipe technique d'OpenAI.

Depuis le lancement de ChatGPT l’année dernière, l’intérêt pour l’IA générative a augmenté dans le monde entier. Les modèles d'OpenAI, notamment GPT-3, GPT-4, DALL-E et Whisper, ont gagné du terrain auprès de plus de 2 millions de développeurs. Ces modèles ont été utilisés dans diverses applications, allant de l'intégration d'assistants intelligents dans des systèmes existants à la création d'applications et de services innovants auparavant inaccessibles.

Alors que la majeure partie du DevDay d'OpenAI se déroulera en personne, le discours d'ouverture et certains segments de la conférence seront diffusés en direct. L'événement offrira aux développeurs du monde entier l'occasion de prévisualiser de nouveaux outils et d'échanger des idées avec OpenAI. Les participants présents sur place auront également la chance de participer à des séances en petits groupes dirigées par le personnel technique d'OpenAI.

Les détails d’inscription pour la participation en personne et en direct seront annoncés dans les semaines à venir. OpenAI a créé un site Web sur lequel les individus peuvent exprimer leur intérêt et recevoir de plus amples informations sur la conférence. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, prévoit de partager les « derniers travaux » de l'entreprise lors de l'événement, dévoilant potentiellement de nouveaux produits ou services. Même si une annonce à l'échelle « GPT-5 » n'est peut-être pas anticipée en raison de la relative nouveauté et des besoins en ressources du GPT-4, les participants peuvent encore rencontrer des surprises.

