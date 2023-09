OpenAI DevDay : une conférence de développeurs pour présenter de nouveaux outils et technologies

By

OpenAI, le créateur d'OpenAIChatGPT, s'apprête à organiser sa conférence inaugurale des développeurs, OpenAI DevDay, à San Francisco le 6 novembre. L'événement vise à offrir aux développeurs l'opportunité de participer à des discussions, d'explorer des idées innovantes et d'avoir un aperçu de les derniers outils et technologies développés par OpenAI.

Au cours de cet événement d'une journée, le personnel technique d'OpenAI dirigera des séances en petits groupes pour les participants en personne. Bien que les détails spécifiques sur l'itinéraire et le lieu de l'événement n'aient pas été divulgués, la conférence comprendra un discours d'ouverture prononcé par un éminent conférencier d'OpenAI. Pour ceux qui ne peuvent pas y assister en personne, le discours d’ouverture sera disponible en streaming en ligne.

« Nous sommes impatients de présenter nos derniers travaux visant à permettre aux développeurs de créer de nouvelles applications », a déclaré Sam Altman, PDG d'OpenAI. Avec plus de deux millions de développeurs utilisant déjà la suite de technologies d'IA générative d'OpenAI pour créer et améliorer des applications, OpenAI DevDay vise à favoriser l'innovation et la collaboration au sein de la communauté des développeurs.

La conférence offrira aux développeurs l’opportunité de prévisualiser de nouveaux outils et d’échanger des idées, repoussant ainsi les limites de ce que l’IA générative peut réaliser. En outre, des discussions sur l’intégration éthique de l’IA générative dans la société et l’innovation responsable dans ce domaine devraient également avoir lieu.

OpenAI DevDay souligne l'importance de s'engager avec les développeurs et fournit une plate-forme de partage des connaissances et d'exploration de nouvelles technologies. Les développeurs peuvent s'inscrire pour une participation en personne sur le site Web d'OpenAI, cependant, la disponibilité des places est limitée.

L'intelligence artificielle (IA), souvent appelée IA générative, est une branche de l'informatique qui se concentre sur la création de machines intelligentes capables de simuler un comportement humain. Cela implique le développement d’algorithmes et de modèles capables d’analyser et d’interpréter les données, de prendre des décisions et d’effectuer des tâches avec une intervention humaine minimale.

