Le jeu d'escalade indépendant « Only Up » soudainement supprimé du magasin Steam

Le jeu d’escalade indépendant populaire « Only Up », qui a gagné un énorme succès sur Twitch, a été brusquement supprimé du magasin de jeux PC Stream. Le développeur du jeu, connu sous le nom d'Indiesolodev, a cité des mois de stress comme raison de sa suppression.

Dans une note de mise à jour Steam jointe au jeu désormais supprimé, Indiesolodev a expliqué que « Only Up » était leur première aventure dans le développement de jeux, créé à des fins créatives et pour tester leurs compétences. Pourtant, le match leur avait causé beaucoup de stress au fil des mois. Ils ont exprimé leur désir de laisser le jeu derrière eux et de se concentrer sur leur propre bien-être.

En tant qu'étudiant en conception de jeux, Indiesolodev a déclaré qu'il ne voulait plus assumer la responsabilité de soutenir "Only Up" et qu'il avait plutôt l'intention de faire une pause et de poursuivre ses études. Ils ont également mentionné leur intention de développer leur prochain jeu, qui aurait un genre, un décor et une concentration différents sur la cinématographie.

Bien qu'il soit développeur solo pour « Only Up », Indiesolodev prévoit de travailler avec une équipe pour son prochain jeu, provisoirement intitulé « Kith ». La suppression de « Only Up » de la boutique Steam marque la fin de la disponibilité du jeu pour les joueurs.

« Only Up » a reçu des critiques positives sur Steam depuis sa sortie en mai 2023, avec 71 % des critiques le qualifiant d'expérience positive. Le jeu suivait l'histoire d'un adolescent nommé Jackie, qui a dû grimper jusqu'au sommet du monde du jeu pour échapper à la pauvreté et en apprendre davantage sur lui-même.

Alors que le jeu a attiré les fans de crypto avec ses références aux NFT de Goblintown, des plaintes ont également été formulées concernant son utilisation de l'art NFT. Des spéculations ont surgi selon lesquelles la suppression du jeu pourrait être liée à l'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur, notamment de la musique d'émissions d'animation et de jeux vidéo existants.

Dans l’ensemble, la suppression soudaine de « Only Up » de la boutique Steam a déçu les fans, mais la décision d’Indiesolodev de donner la priorité à leur bien-être et de se concentrer sur le développement futur du jeu est compréhensible.

Sources:

– [Source 1]

– [Source 2]