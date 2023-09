Only Up, jeu viral sur Twitch, extrait de Steam

Le jeu viral populaire Only Up, qui a acquis une immense popularité sur Twitch au cours de l'été, a été supprimé de la plateforme Steam. Le créateur du jeu, connu sous le nom de SCKR Games, a exprimé le désir de quitter le jeu en raison du stress qu'il provoquait.

Only Up a gagné un public important sur Twitch grâce à son interprétation unique de l'histoire de Jack et du haricot magique. Le jeu comportait des narrations philosophiques et une plate-forme stimulante alors que les joueurs tentaient de gravir divers objets et environnements flottants.

Malgré son succès sur Twitch, Only Up a été critiqué pour son inclusion de références NFT, l'absence de fonctionnalités de jeu comme une fonction de sauvegarde et des accusations d'utilisation d'actifs protégés par le droit d'auteur d'un autre développeur. Ces controverses ont conduit au retrait temporaire du jeu de Steam en juillet avant son retour.

Dans un article de mise à jour, le développeur solo d'Only Up a reconnu ses erreurs et a exprimé le désir de mettre le jeu derrière eux. Ils ont évoqué le stress causé par le match et le besoin de tranquillité d'esprit et de guérison. Le développeur prévoit de faire une pause et de poursuivre ses études tout en travaillant sur son prochain jeu, provisoirement intitulé Kith. Ce nouveau projet aura un concept, un genre et un cadre différents, se concentrant sur la cinématographie. Le développeur a également exprimé le désir de travailler avec une petite équipe pour améliorer ses compétences en conception de jeux.

Fidèle à leur annonce, Only Up n'est plus disponible à l'achat sur Steam. Cependant, ceux qui ont déjà acheté le jeu peuvent toujours le télécharger et y jouer. Avec près de 13,000 XNUMX avis, Only Up maintient une note majoritairement positive.

Sources:

– Article original : [Insérer l'URL source]

– Définitions : Twitch – une plateforme de streaming en direct pour les joueurs ;

NFT – Non-Fungible Token, un actif numérique à propriété unique enregistré sur une plateforme blockchain ;

Steam – une plateforme de distribution numérique de jeux vidéo.