Test du OnePlus Nord CE 3 5G : une excellence abordable

La série OnePlus Nord est reconnue pour proposer des smartphones abordables offrant des performances exceptionnelles. Le dernier né de cette série est le OnePlus Nord CE 3 5G. Dans cette revue, nous verrons si cet appareil est à la hauteur de l'héritage de ses prédécesseurs.

Le OnePlus Nord CE 3 5G est disponible en deux variantes de RAM et de stockage – 8 Go + 128 Go et 12 Go + 256 Go. Au prix respectif de Rs 26,999 28,999 et Rs XNUMX XNUMX, ce smartphone offre un excellent rapport qualité-prix. Il est disponible en deux couleurs vives : Aqua Surge et Grey Shimmer.

En termes de design, le OnePlus Nord CE 3 5G présente une disposition de caméra à double cercle avec des contours élégants en acier inoxydable qui protègent les objectifs et améliorent l'esthétique globale. L’option de couleur Aqua Surge ajoute une touche vibrante. L'appareil est livré avec un cadre en plastique plat et robuste et possède un indice de résistance IP54 à la poussière et à l'eau. Le seul inconvénient est l'absence de curseur d'alerte.

Le OnePlus Nord CE 3 5G dispose d’un écran Fluid AMOLED de 6.7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le rapport écran/corps est impressionnant de 93.4 %, ce qui garantit une expérience visuelle immersive. L'écran prend en charge des taux de rafraîchissement de 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz, offrant flexibilité et fluidité. Les couleurs sont percutantes et vibrantes, et la visibilité extérieure n'est pas un problème. La certification Widevine L1 permet le streaming HD sur des plateformes comme Netflix.

Alimenté par le processeur Snapdragon 782G, le OnePlus Nord CE 3 gère facilement les tâches quotidiennes et offre une expérience multitâche fluide. Cependant, il peut avoir des difficultés avec les jeux graphiquement intensifs. Le smartphone fonctionne sous OxygenOS 13.1 basé sur Android 13, offrant une interface conviviale et sans bloatware. OnePlus garantit également deux ans de mises à jour majeures d’Android et trois ans de mises à jour de sécurité.

Le OnePlus Nord CE 3 5G est équipé d'une batterie de 5,000 80 mAh, garantissant une journée d'utilisation. Il est livré avec un chargeur rapide SuperVooc de 40 W qui peut charger complètement l'appareil en XNUMX minutes environ.

La configuration de la caméra sur le OnePlus Nord CE 3 5G comprend une caméra principale de 50 mégapixels avec capteur OIS Sony IMX890, une caméra ultra-large de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra principale capture des images décentes avec une bonne reproduction des couleurs et des détails, à la lumière du jour et dans des conditions de faible luminosité. La caméra ultra-large souffre de distorsions sur les bords et de couleurs imprécises. Le mode Portrait produit des images avec un effet bokeh agréable et une détection des contours décente. La caméra selfie perforée de 16 mégapixels capture des images décentes avec des tons chair précis.

Dans l'ensemble, le OnePlus Nord CE 3 5G offre toutes les fonctionnalités essentielles dans son segment de prix. Même si l'absence de curseur d'alerte constitue un inconvénient mineur, ce smartphone offre un excellent rapport qualité-prix. Si vous recherchez un appareil abordable doté de performances puissantes, le OnePlus Nord CE 3 5G est un choix judicieux.

Sources : Test du OnePlus Nord CE 3 5G – The Indian Express