OnePlus lance le programme bêta ouvert d’Android 14 pour OnePlus 11

OnePlus a récemment introduit son premier programme Open Beta pour Android 14, permettant aux propriétaires de OnePlus 11 de tester la mise à jour avant sa sortie officielle. L'OxygenOS 14 Open Beta 1, basé sur Android 14, est désormais disponible en téléchargement sur le site Web de OnePlus.

Le programme Open Beta offre aux utilisateurs la possibilité de découvrir les nouvelles fonctionnalités et améliorations d'OxygenOS 14. Cependant, comme il s'agit de la première version Open Beta, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles immédiatement. OnePlus assure que davantage de fonctionnalités seront incluses dans les versions ultérieures de la mise à jour.

Actuellement, la bêta ouverte 1 est limitée au OnePlus 11 et est disponible dans certaines régions telles que l'Amérique du Nord et l'Inde (avec un nombre limité de testeurs). Malheureusement, les utilisateurs européens n'auront pas accès à la mise à jour Open Beta. Pour installer la mise à jour, les utilisateurs peuvent télécharger les fichiers nécessaires depuis le site Web de OnePlus et utiliser l'outil de mise à jour manuelle intégré à OxygenOS. Il est important de noter que le retour à Android 13 nécessite une réinitialisation d’usine.

À l'origine, OnePlus avait annoncé qu'OxygenOS 14 apporterait des améliorations de performances via le « Trinity Engine » et son lancement était prévu pour le 25 septembre. Cependant, le retard inattendu d'Android 14 par Google pour les téléphones Pixel indique que OnePlus pourrait également manquer la date de sortie prévue. OnePlus n'a pas encore résolu ce retard potentiel.

Source : forums de la communauté OnePlus

Définition:

– Programme bêta ouvert : une phase de test logiciel où les utilisateurs peuvent essayer une version préliminaire de la mise à jour et fournir des commentaires avant la sortie officielle.

