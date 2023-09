Explorer le combat Zero-G dans Starfield : une quête qui vaut la peine d'être entreprise

Starfield, le très attendu RPG en monde ouvert développé par Bethesda, fait des vagues dans la communauté des joueurs avec son gameplay immersif et son vaste univers à explorer. Parmi les nombreuses quêtes disponibles dans le jeu, une en particulier s'impose comme une expérience passionnante : « Sure Bet ».

Située dans le système Alpha Centauri, cette quête secondaire commence dans la petite ville industrielle de Gagarin Landing. Les joueurs rencontrent Lizzy, une barman qui cherche à attirer l'attention des dirigeants d'entreprise avec des boissons alcoolisées précieuses et coûteuses. Pour répondre à sa demande, les joueurs doivent se lancer dans une mission visant à retrouver de l'alcool perdu sur un cargo abandonné.

Ce qui distingue cette quête, c'est la tournure inattendue du combat en apesanteur rencontré sur le navire. Alors que les joueurs explorent le vaisseau abandonné, la gravité artificielle fonctionne mal, ce qui fait que tout, y compris le joueur, les objets et les pirates de l'espace, flotte en zéro G toutes les 30 secondes. Ce changement dynamique de gravité offre une expérience de combat unique et exaltante.

En utilisant les changements de gravité à leur avantage, les joueurs peuvent rapidement manœuvrer vers des endroits plus élevés ou cibler des ennemis qui sont assommés et flottent à l'air libre. Le combat devient encore plus divertissant lorsque les joueurs peuvent utiliser des armes comme des fusils de chasse, ce qui donne lieu à des moments hilarants lorsqu'ils sont poussés vers l'arrière contre les murs.

Au-delà du combat, les changements de gravité servent également de base à des énigmes de traversée légère, ajoutant une autre couche de plaisir à la quête. Les joueurs doivent naviguer à travers le navire, manœuvrer à travers les débris flottants tout en conservant leur élan et en résolvant les énigmes pour progresser.

La quête « Sure Bet » présente l’impressionnant moteur physique de Starfield. Malgré les critiques concernant son framerate verrouillé à 30 ips sur les consoles, la quête démontre le vaste potentiel du jeu et son monde très détaillé. La capacité de suivre et de maintenir avec précision la position, les collisions et l'élan de chaque objet, arme et personnage lors de chaque changement de gravité témoigne des capacités techniques du jeu.

Cependant, il convient de noter que la plupart des autres quêtes de Starfield n'utilisent pas pleinement ces systèmes physiques et de simulation. Bien que cette quête constitue un exemple remarquable de ce que le jeu peut accomplir, les joueurs pourraient vouloir davantage de quêtes tirant parti de ces nouveaux mécanismes.

Dans l’ensemble, la quête « Sure Bet » offre une expérience passionnante et mémorable au sein de l’univers Starfield. Avec son combat zéro G et son gameplay immersif, il met en valeur l'engagement de Bethesda à proposer des quêtes captivantes qui vont au-delà des missions traditionnelles de récupération. C'est une quête qui vaut la peine d'être entreprise pour tout joueur de Starfield à la recherche d'une aventure pleine d'adrénaline.

