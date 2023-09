Le créateur de Only Up supprime le jeu de Steam, invoquant le stress

Le jeu indépendant ultra-difficile, Only Up, a été retiré de Steam par son créateur en raison du stress écrasant qu'il provoquait. Développé par SCKR Games, le jeu avait déjà fait l'objet d'accusations de violations des droits d'auteur liées à certains actifs du jeu. Malgré sa popularité auprès des YouTubers et des streamers Twitch, le créateur a décidé de retirer le jeu de la vitrine de Valve, exprimant le désir d'en sortir.

À son apogée, Only Up a attiré environ 280,000 5.6 téléspectateurs simultanés sur Twitch, et une vidéo du YouTuber Darren Jason Watkins, connu sous le nom de « IShowSpeed ​​», a recueilli XNUMX millions de vues en seulement deux mois.

Cependant, les contraintes liées au développement du jeu ont conduit le créateur à le supprimer de Steam. Dans un communiqué, le développeur, opérant sous le nom de studio SCKR Games, a admis avoir commis des erreurs et a exprimé le besoin de paix mentale et de guérison.

En tant que développeur solo, le créateur a décrit Only Up comme sa première incursion dans le développement de jeux, réalisée grâce à la créativité et aux tests personnels. Ils ont mentionné que le match leur avait causé un stress important au fil des mois et qu'ils voulaient mettre cela derrière eux. Par conséquent, Only Up a été supprimé de Steam et ne sera plus disponible à l'achat.

Le créateur a désormais jeté son dévolu sur un nouveau jeu baptisé Kith. Ce projet vise à leur offrir une tranquillité d’esprit et la possibilité de poursuivre leurs études en conception de jeux. En mettant l'accent sur le réalisme, la cinématographie et un genre et un décor différents, ils espèrent travailler aux côtés d'une petite équipe et améliorer considérablement leurs compétences en conception de jeux.

Alors qu'Only Up avait reçu une note « plutôt positive » avec plus de 12,000 XNUMX avis d'utilisateurs sur Steam, le jeu a désormais été désigné comme « non disponible » et ne peut pas être acheté. Cependant, les sections de description du jeu et de données des joueurs sur sa page Steam sont toujours accessibles.

