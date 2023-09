La version de bureau de Google Chrome fait peau neuve pour son 15e anniversaire

Google Chrome, le navigateur Web le plus utilisé au monde, fait peau neuve pour son 15e anniversaire. Le nouveau design sera déployé dans les semaines à venir pour célébrer cette étape importante. La mise à jour est basée sur le langage de conception interne « Material You » de Google et vise à rendre la navigation sur Chrome plus facile, plus rapide et plus sûre.

Le nouveau look de Google Chrome comprend des icônes actualisées qui mettent l'accent sur la lisibilité, ainsi que de nouvelles palettes de couleurs qui complètent les onglets et la barre d'outils. Le navigateur est également mieux intégré aux systèmes d'exploitation, permettant aux préférences de Chrome de s'adapter aux paramètres au niveau du système d'exploitation tels que les modes sombre et clair.

En plus des changements visuels, Google a apporté plusieurs améliorations pour améliorer l'expérience utilisateur. Ceux-ci incluent un menu plus complet pour un accès plus rapide aux extensions, à la traduction, au gestionnaire de mots de passe et à d'autres fonctionnalités. La boutique en ligne a également été repensée et proposera désormais de nouvelles catégories d'extensions telles que celles basées sur l'IA et les projecteurs des éditeurs, ainsi que des recommandations personnalisées.

Sur le plan de la sécurité, Google a étendu Safety Check aux extensions. Cette fonctionnalité garantit que le navigateur peut identifier les extensions récemment non publiées, qui enfreignent la politique ou potentiellement malveillantes. De plus, Google a introduit de nouvelles fonctionnalités de recherche pour faciliter la navigation. Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner l'option « Rechercher sur cette page avec Google » pour accéder aux recherches associées, en savoir plus sur la source d'une page ou lancer une nouvelle recherche.

Pour renforcer la sécurité, Google a mis à niveau sa fonctionnalité de navigation sécurisée. Cela permet à Chrome de vérifier en temps réel les sites Web par rapport à la base de données de sites « mauvais connus », ce qui permet d'identifier et de prévenir plus rapidement les menaces. La navigation sécurisée améliorée devrait offrir une protection 25 % supérieure contre les logiciels malveillants et les menaces de phishing.

Avec ces mises à jour, Google vise à continuer à offrir aux utilisateurs une expérience de navigation fluide tout en privilégiant la sécurité et la commodité.

Sources:

– Blog Google Chrome, site officiel